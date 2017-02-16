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  • 16.02, 17:45

Ученые объявили о существовании нового континента

2 комментария

Ученые объявили о существовании нового континента

Ученые объявили о существовании нового континента

Ученые установили, что Новая Зеландия, Новая Каледония и близлежащие острова лежат на общей континентальной плите, более 90% которой скрыто Тихим океаном. В связи с этим указанные территории предлагается считать единым континентом, сообщает Геологическое общество США.

Специалисты из Австралии, Новой Зеландии и Новой Каледонии утверждают, что речь идет о плите суперконтинента Гондвана, опустившегося под воду. Площадь плиты составляет 4,9 миллиона квадратных километров.

Что касается надводных участков, то они, по мнению авторов исследования, отвечают всем требованиям континента: их границы четко определены, геология разнообразна и отлична от других частей света, имеются залежи полезных ископаемых и обширные континентальные шельфы.

Впрочем, некоторые ученые из других стран отнеслись к «открытию» коллег скептически. Так, Брит Лендик из университета Калифорнии считает, что авторы исследования действительно собрали сильную доказательную базу, но «проблемы в этом вопросе в любом случае возникнут».

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