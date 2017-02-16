В Сети впервые опубликованы фотографии беременной Мэрилин Монро

Неизвестные ранее снимки хранил близкий друг всемирно известной актрисы Фред Халл.
В Сети появились фотографии, на которых запечатлена Мэрилин Монро в период, когда она скрывала свою беременность. Однако на опубликованных фото ее интересное положение бросается в глаза.
Оригинальные цветные слайды были проданы на аукционе в Голливуде в прошлом году в ноябре. Они хранились у доверенного лица Монро Фреда Халла. Слайды ушли с молотка за небольшую сумму — всего 2240 долларов, пишет Daily Mail. Очевидно, коллекционеры недооценили их значимость.
Теперь фото впервые были опубликованы. Сама Монро называла эти кадры «беременными слайдами». Они хранились у Халла до самой ее смерти.
Известно, что фотографии были сделаны 8 июля 1960 года за пределами Fox Studios в Нью-Йорке после того, как Монро сделали прическу и облачили в костюм для съемок в фильме «Неприкаянные», который вышел на экраны в 1961-м.
Предположительно, отцом ребенка, которым была беременна Монро, являлся не ее законный муж Артур Миллер, а актер Ив Монтан. С ним актриса познакомилась на съемках картины «Займемся любовью».
По словам близких Мэрилин Монро, она очень хотела ребенка, но эта беременность, как и три предыдущие, закончилась выкидышем.
Оригинальные цветные слайды были проданы на аукционе в Голливуде в прошлом году в ноябре. Они хранились у доверенного лица Монро Фреда Халла. Слайды ушли с молотка за небольшую сумму — всего 2240 долларов, пишет Daily Mail. Очевидно, коллекционеры недооценили их значимость.
Теперь фото впервые были опубликованы. Сама Монро называла эти кадры «беременными слайдами». Они хранились у Халла до самой ее смерти.
Известно, что фотографии были сделаны 8 июля 1960 года за пределами Fox Studios в Нью-Йорке после того, как Монро сделали прическу и облачили в костюм для съемок в фильме «Неприкаянные», который вышел на экраны в 1961-м.
Предположительно, отцом ребенка, которым была беременна Монро, являлся не ее законный муж Артур Миллер, а актер Ив Монтан. С ним актриса познакомилась на съемках картины «Займемся любовью».
По словам близких Мэрилин Монро, она очень хотела ребенка, но эта беременность, как и три предыдущие, закончилась выкидышем.
Комментарии