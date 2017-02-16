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  • 16.02, 17:45
Сбившая людей на переходе жительница Владивостока могла отвлечься на телефонный звонок. Владивосток, ДТП, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сбившая людей на переходе жительница Владивостока могла отвлечься на телефонный звонок

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Сбившая людей на переходе жительница Владивостока могла отвлечься на телефонный звонок

Сбившая людей на переходе жительница Владивостока могла отвлечься на телефонный звонок

Сбившая людей на переходе жительница Владивостока могла отвлечься на телефонный звонок

    Сегодня полицейские во Владивостоке, как и сотни пользователей Интернета, внимательно изучают кадры с видеорегистратора. На них внедорожник на полном ходу сбил людей на пешеходном переходе.

    ДТП произошло ранним утром на пешеходном переходе. Людей в этот час там всегда много — рядом расположены учебные корпуса местного университета. Дождавшись зеленого сигнала светофора, группа студентов и работников вуза начала переходить дорогу, когда неожиданно их атаковал автомобиль.

    На записи видеорегистратора видно, что, приближаясь к зебре, машина даже не пыталась притормозить и в итоге протаранила толпу людей. Не меньше 11 человек были сбиты с ног. И лишь за пределами зебры иномарка остановилась. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и врачи скорой помощи. Большинство пострадавших чудом отделались незначительными ушибами.

    Госпитализация понадобилась только троим пешеходам — студентке и двоим сотрудникам управляющей компании, обслуживающей университетские здания. У потерпевших выявлены сотрясение головного мозга, травмы поясницы и переломы. Однако в целом их состояние опасений у врачей не вызывает.

    По информации правоохранительных органов, за рулем автомобиля находилась опытная автолюбительница. Но именно этот автомобиль она приобрела буквально на днях.

    В причинах ДТП, которое едва не обернулось массовой гибелью людей, полицейские тщательно разбираются и подробности пока не разглашают. Пользователи соцсетей выдвигают свои версии: автоледи могла проигнорировать сигнал светофора, разговаривая по телефону, а в роковой момент просто перепутала педали газа и тормоза. Впрочем, истинную причину установит официальное расследование. По его итогам станет ясно, какое наказание ждет невнимательную автомобилистку.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.

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