Сбившая людей на переходе жительница Владивостока могла отвлечься на телефонный звонок

Сегодня полицейские во Владивостоке, как и сотни пользователей Интернета, внимательно изучают кадры с видеорегистратора. На них внедорожник на полном ходу сбил людей на пешеходном переходе.
ДТП произошло ранним утром на пешеходном переходе. Людей в этот час там всегда много — рядом расположены учебные корпуса местного университета. Дождавшись зеленого сигнала светофора, группа студентов и работников вуза начала переходить дорогу, когда неожиданно их атаковал автомобиль.
На записи видеорегистратора видно, что, приближаясь к зебре, машина даже не пыталась притормозить и в итоге протаранила толпу людей. Не меньше 11 человек были сбиты с ног. И лишь за пределами зебры иномарка остановилась. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и врачи скорой помощи. Большинство пострадавших чудом отделались незначительными ушибами.
Госпитализация понадобилась только троим пешеходам — студентке и двоим сотрудникам управляющей компании, обслуживающей университетские здания. У потерпевших выявлены сотрясение головного мозга, травмы поясницы и переломы. Однако в целом их состояние опасений у врачей не вызывает.
По информации правоохранительных органов, за рулем автомобиля находилась опытная автолюбительница. Но именно этот автомобиль она приобрела буквально на днях.
В причинах ДТП, которое едва не обернулось массовой гибелью людей, полицейские тщательно разбираются и подробности пока не разглашают. Пользователи соцсетей выдвигают свои версии: автоледи могла проигнорировать сигнал светофора, разговаривая по телефону, а в роковой момент просто перепутала педали газа и тормоза. Впрочем, истинную причину установит официальное расследование. По его итогам станет ясно, какое наказание ждет невнимательную автомобилистку.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.
На записи видеорегистратора видно, что, приближаясь к зебре, машина даже не пыталась притормозить и в итоге протаранила толпу людей. Не меньше 11 человек были сбиты с ног. И лишь за пределами зебры иномарка остановилась. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и врачи скорой помощи. Большинство пострадавших чудом отделались незначительными ушибами.
Госпитализация понадобилась только троим пешеходам — студентке и двоим сотрудникам управляющей компании, обслуживающей университетские здания. У потерпевших выявлены сотрясение головного мозга, травмы поясницы и переломы. Однако в целом их состояние опасений у врачей не вызывает.
По информации правоохранительных органов, за рулем автомобиля находилась опытная автолюбительница. Но именно этот автомобиль она приобрела буквально на днях.
В причинах ДТП, которое едва не обернулось массовой гибелью людей, полицейские тщательно разбираются и подробности пока не разглашают. Пользователи соцсетей выдвигают свои версии: автоледи могла проигнорировать сигнал светофора, разговаривая по телефону, а в роковой момент просто перепутала педали газа и тормоза. Впрочем, истинную причину установит официальное расследование. По его итогам станет ясно, какое наказание ждет невнимательную автомобилистку.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.
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