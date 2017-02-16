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  • 16.02, 17:46

СМИ: разведка США скрыла от Трампа секретные данные

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СМИ: разведка США скрыла от Трампа секретные данные

СМИ: разведка США скрыла от Трампа секретные данные

Американские разведывательные службы скрыли от президента страны Дональда Трампа некоторые секретные данные из-за опасения за их сохранность, пишет The Wall Street Journal.

Источники издания среди официальных лиц США утверждают, что разведслужбы опасались разглашения или похищения секретных данных в случае, если они окажутся у Трампа.

The Wall Street Journal: «Решение официальных лиц не предоставлять Трампу информацию указывает на глубокое недоверие, которое появилось между разведывательным сообществом и президентом из-за контактов его команды с российским правительством, а также неприязненного отношения Трампа к разведывательным агентствам».

Отмечается, что окончательно доверие к Трампу подорвал скандал, связанный с его помощником по национальной безопасности Майклом Флинном. В понедельник он подал в отставку, признав, что предоставил Белому дому неполную информацию о своих контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Ранее сотрудникам разведки уже приходилось скрывать информацию от политиков, в том числе от первых лиц государства. Источник в таких случаях оставался засекреченным, при этом содержательная часть все равно раскрывалась. Однако в случае с Трампом речь впервые идет о недоверии главе государства и подозрении в его неблагонадежности.

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