СМИ: разведка США скрыла от Трампа секретные данные

Американские разведывательные службы скрыли от президента страны Дональда Трампа некоторые секретные данные
из-за опасения за их сохранность, пишет The Wall Street Journal.
Источники издания среди официальных лиц США утверждают, что разведслужбы опасались разглашения или похищения секретных данных в случае, если они окажутся у Трампа.
The Wall Street Journal: «Решение официальных лиц не предоставлять Трампу информацию указывает на глубокое недоверие, которое появилось между разведывательным сообществом и президентом из-за контактов его команды с российским правительством, а также неприязненного отношения Трампа к разведывательным агентствам».
предоставил Белому дому неполную информацию о своих контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Ранее сотрудникам разведки уже приходилось скрывать информацию от политиков, в том числе от первых лиц государства. Источник в таких случаях оставался засекреченным, при этом содержательная часть все равно раскрывалась. Однако в случае с Трампом речь впервые идет о недоверии главе государства и подозрении в его неблагонадежности.
The Wall Street Journal: «Решение официальных лиц не предоставлять Трампу информацию указывает на глубокое недоверие, которое появилось между разведывательным сообществом и президентом из-за контактов его команды с российским правительством, а также неприязненного отношения Трампа к разведывательным агентствам».
предоставил Белому дому неполную информацию о своих контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Ранее сотрудникам разведки уже приходилось скрывать информацию от политиков, в том числе от первых лиц государства. Источник в таких случаях оставался засекреченным, при этом содержательная часть все равно раскрывалась. Однако в случае с Трампом речь впервые идет о недоверии главе государства и подозрении в его неблагонадежности.
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