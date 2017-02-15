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  • 16.02, 00:21
Минкульт расстанется с подрядчиком второй сцены МДТ через арбитраж. Минкульт РФ, Санкт-Петербург, строительство, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Минкульт расстанется с подрядчиком второй сцены МДТ через арбитраж

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Минкульт расстанется с подрядчиком второй сцены МДТ через арбитраж

Минкульт расстанется с подрядчиком второй сцены МДТ через арбитраж

    Новая сцена Малого драматического театра может стать очередным долгостроем Петербурга.

    Северо-западная дирекция меняет подрядчика, но пока не может принять площадку. Сегодня руководство ведомства Минкульта посетило стройку на Звенигородской улице, где пыталось договориться с экс-подрядчиком об освобождении территории.

    С компанией «СтройСоюз-СВ» дирекция разорвала контракт в одностороннем порядке в декабре 2016 года из-за нарушения сроков по утвержденному графику производства работ. Выплаченный аванс в размере 194 миллионов рублей остался непогашенным. Это теперь это повод для разбирательств в арбитраже.

    Наталья Волынская    , руководитель Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ: «Проблема расставания существует. Есть некоторые сложности с выдворением подрядчика со стройплощадки. Почти месяц и оборудование, и стройматериалы находятся на площадке. Мы не можемс начать приемку площадки, для того чтобы новый подрядчик, который будет определен в течение месяца, мог приступать к работам».

    Руководство компании в свою очередь утверждает, что готово сдать площадку. Но только после того, как заказчик компенсирует затраты в размере 768 миллионов рублей. Это деньги за фактически выполненные, но не принятые работы, за оборудование, за использованные строительные материалы. Частично суммы уже заявлены в исковых требованиях в тот же арбитраж.

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