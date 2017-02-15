Неоднозначные памятники: как относятся к наследию Гитлера в Австрии и Германии

К осмыслению трагического прошлого Германии существуют два основных подхода — вообще о нем забыть и не упоминать и, наоборот, разъяснять и показывать. Так, в Австрии дом, где родился Гитлер, собираются снести, а в Германии открывают новый музей, связанный с именем фюрера.
Дом на улице Зальцбургер Форштадт, 15, в Браунау всегда считался и считается поклонниками Гитлера колыбелью нацистского движения. В последние дни войны эсэсовцы пытались взорвать дом, чтобы его не осквернили американцы, но им это не удалось. После войны бывшие хозяева выкупили дом обратно, и до сих пор он принадлежит наследнице, семидесятилетней Гелинде Поммер.
Государство до последнего времени арендовало у нее дом, платя 5 тысяч евро в месяц, чтобы хозяйка не продала его кому-нибудь, кто мог бы сделать здесь что-то вроде музея Гитлера. В прошлом году министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка внес в парламент предложение национализировать дом и выплатить Гелинде Поммер компенсацию, а дом после этого снести. Парламент Австрии закон о конфискации дома в декабре прошлого года принял, но хозяйка подала апелляцию в Конституционный суд, который примет окончательное решение летом.
Между тем были идеи сделать в доме Гитлера приют для иностранных мигрантов, наверное, чтобы фюрер в гробу перевернулся, или превратить его в дом инвалидов. Скоро мы узнаем, какая судьба ожидает дом и прекратит ли он притягивать к себе почитателей зловещего уроженца Браунау.
А вот в Берлине произошла совсем другая история вокруг имени Гитлера. Там в так называемом наземном бункере рядом с Ангальтским вокзалом, построенным по приказу Гитлера в начале войны, открыт необычный музей. В нем, как можно близко к реальности воссозданы рабочий кабинет и комната отдыха Гитлера. Критики называют все это вариантом «Диснейленда» и погоней за эффектами. Частные хозяева музея возражают: посетителям, мол, в течение 12 минут подробно рассказывают о преступлениях нацистов, и последователи Гитлера поэтому сюда не ходят.
Таким образом, мы видим два разных подхода к осмыслению трагического прошлого Германии, какой их них более эффективен, сказать трудно.
А тем временем сообщается, что в Браунау у дома фюрера полиция в очередной раз задержала гитлеровского поклонника по подозрению в прославлении нацизма, на этот раз молодого человека с усиками, подражающего Гитлеру и называющего себя Харальдом Гитлером.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Владимира Кондратьева.
Государство до последнего времени арендовало у нее дом, платя 5 тысяч евро в месяц, чтобы хозяйка не продала его кому-нибудь, кто мог бы сделать здесь что-то вроде музея Гитлера. В прошлом году министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка внес в парламент предложение национализировать дом и выплатить Гелинде Поммер компенсацию, а дом после этого снести. Парламент Австрии закон о конфискации дома в декабре прошлого года принял, но хозяйка подала апелляцию в Конституционный суд, который примет окончательное решение летом.
Между тем были идеи сделать в доме Гитлера приют для иностранных мигрантов, наверное, чтобы фюрер в гробу перевернулся, или превратить его в дом инвалидов. Скоро мы узнаем, какая судьба ожидает дом и прекратит ли он притягивать к себе почитателей зловещего уроженца Браунау.
А вот в Берлине произошла совсем другая история вокруг имени Гитлера. Там в так называемом наземном бункере рядом с Ангальтским вокзалом, построенным по приказу Гитлера в начале войны, открыт необычный музей. В нем, как можно близко к реальности воссозданы рабочий кабинет и комната отдыха Гитлера. Критики называют все это вариантом «Диснейленда» и погоней за эффектами. Частные хозяева музея возражают: посетителям, мол, в течение 12 минут подробно рассказывают о преступлениях нацистов, и последователи Гитлера поэтому сюда не ходят.
Таким образом, мы видим два разных подхода к осмыслению трагического прошлого Германии, какой их них более эффективен, сказать трудно.
А тем временем сообщается, что в Браунау у дома фюрера полиция в очередной раз задержала гитлеровского поклонника по подозрению в прославлении нацизма, на этот раз молодого человека с усиками, подражающего Гитлеру и называющего себя Харальдом Гитлером.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Владимира Кондратьева.
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