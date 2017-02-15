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  • 16.02, 00:21
Сирийские школьники получили гуманитарную помощь из Армении. Армения, гуманитарная помощь, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сирийские школьники получили гуманитарную помощь из Армении

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Сирийские школьники получили гуманитарную помощь из Армении

Сирийские школьники получили гуманитарную помощь из Армении

Сирийские школьники получили гуманитарную помощь из Армении

    Ученики одной из школ Латакии получили сегодня гуманитарную помощь из Армении.

    Правительство Армении передало пострадавшим от действий боевиков сирийцам одежду, спальные мешки, одеяла и продовольствие. Доставили гуманитарную помощь в Сирию российские самолеты. Известно, что часть груза отправят и жителям Алеппо.

    При доставке в Сирию гуманитарный груз разделили на две части. В первой партии помощи из Армении — почти 20 тонн продовольствия. Вторую партию, где будет в том числе и теплая одежда, доставят российскими ВКС в ближайшие дни.

    Добавим, что в настоящее время в Сирии проживает довольно большая армянская диаспора — около 100 тысяч человек. Более половины из них — в Алеппо.

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