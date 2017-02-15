Сирийские школьники получили гуманитарную помощь из Армении

Ученики одной из школ Латакии получили сегодня гуманитарную помощь из Армении.
Правительство Армении передало пострадавшим от действий боевиков сирийцам одежду, спальные мешки, одеяла и продовольствие. Доставили гуманитарную помощь в Сирию российские самолеты. Известно, что часть груза отправят и жителям Алеппо.
Добавим, что в настоящее время в Сирии проживает довольно большая армянская диаспора — около 100 тысяч человек. Более половины из них — в Алеппо.
Добавим, что в настоящее время в Сирии проживает довольно большая армянская диаспора — около 100 тысяч человек. Более половины из них — в Алеппо.
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