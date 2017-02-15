Бомж
Прямой эфир доступен только по ТВ до 01:41
Бомж 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.02, 00:20
Члены НАТО обсуждают в Брюсселе отношения США и России. армии мира, Брюссель, НАТО. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Члены НАТО обсуждают в Брюсселе отношения США и России

3 комментария

Члены НАТО обсуждают в Брюсселе отношения США и России

Члены НАТО обсуждают в Брюсселе отношения США и России

    В Брюссель сегодня съехались министры обороны стран НАТО, в том числе впервые в своем новом статусе главы Пентагона в столицу Бельгии приехал Джеймс Мэттис — боевой генерал армии США, которого на родине прозвали Бешеный пес.

    Северо-Атлантический Альянс сегодня должен одобрить размещение четырех батальонов НАТО в Восточной Европе уже к лету. А в данный момент, члены НАТО обсуждают взаимоотношения России и США. Генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что НАТО изучает возможность встречи начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главы Военного комитета альянса Перта Павла.

    На каком фоне началась встреча в Брюсселе, рассказывает обозреватель НТВ Вадим Глускер.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru