Члены НАТО обсуждают в Брюсселе отношения США и России

В Брюссель сегодня съехались министры обороны стран НАТО, в том числе впервые в своем новом статусе главы Пентагона в столицу Бельгии приехал Джеймс Мэттис — боевой генерал армии США, которого на родине прозвали Бешеный пес.

Северо-Атлантический Альянс сегодня должен одобрить размещение четырех батальонов НАТО в Восточной Европе уже к лету. А в данный момент, члены НАТО обсуждают взаимоотношения России и США. Генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что НАТО изучает возможность встречи начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главы Военного комитета альянса Перта Павла.



На каком фоне началась встреча в Брюсселе, рассказывает обозреватель НТВ Вадим Глускер.

