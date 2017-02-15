Многоэтажный дом горит в Краснодаре: видео

Площадь пожара составляет около 1,5 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС. Проезд к многоэтажному дому затруднен
из-за плотности застройки.
В Краснодаре горит мансардный этаж шестиэтажного жилого дома. Жильцов эвакуируют, сообщили «Интерфаксу» в МЧС по Краснодарскому краю.
Пожар в жилом доме по адресу Прокофьева, 3 начался около 18:00 мск. Спасатели сообщили, что площадь горения превысила 1,5 тысячи квадратных метров. «Подъезды к месту пожара затруднены из-за плотной застройки», — подчеркивают в МЧС.
В администрации Краснодара отметили, что многоквартирный дом расположен на территории «Музыкального микрорайона», большинство объектов которого возводились с серьезными нарушениями строительных норм и являются самовольными постройками.
По последним данным, огонь перекинулся на соседний дом, сообщает ТАСС.
Пожар в жилом доме по адресу Прокофьева, 3 начался около 18:00 мск. Спасатели сообщили, что площадь горения превысила 1,5 тысячи квадратных метров. «Подъезды к месту пожара затруднены из-за плотной застройки», — подчеркивают в МЧС.
В администрации Краснодара отметили, что многоквартирный дом расположен на территории «Музыкального микрорайона», большинство объектов которого возводились с серьезными нарушениями строительных норм и являются самовольными постройками.
По последним данным, огонь перекинулся на соседний дом, сообщает ТАСС.
Пожар на мансардном этаже 6-этажного жилого дома в Краснодаре. Первые фотографии с места pic.twitter.com/V07UUVGtI5— НТВ (@ntvru) 15 февраля 2017 г.
Комментарии