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  • 16.02, 00:21
Многоэтажный дом горит в Краснодаре: видео. жилье, Краснодар, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Многоэтажный дом горит в Краснодаре: видео

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Многоэтажный дом горит в Краснодаре: видео

Многоэтажный дом горит в Краснодаре: видео

Многоэтажный дом горит в Краснодаре: видео
  • Фото: Asics Dyor /youtube.com

    • Площадь пожара составляет около 1,5 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС. Проезд к многоэтажному дому затруднен из-за плотности застройки.

    В Краснодаре горит мансардный этаж шестиэтажного жилого дома. Жильцов эвакуируют, сообщили «Интерфаксу» в МЧС по Краснодарскому краю.

    Пожар в жилом доме по адресу Прокофьева, 3 начался около 18:00 мск. Спасатели сообщили, что площадь горения превысила 1,5 тысячи квадратных метров. «Подъезды к месту пожара затруднены из-за плотной застройки», — подчеркивают в МЧС.

    В администрации Краснодара отметили, что многоквартирный дом расположен на территории «Музыкального микрорайона», большинство объектов которого возводились с серьезными нарушениями строительных норм и являются самовольными постройками.

    По последним данным, огонь перекинулся на соседний дом, сообщает ТАСС.


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