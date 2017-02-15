На севере Питера вспыхнувший КамАЗ помогли потушить с помощью экскаватора

Нестандартный метод тушения пожара могли наблюдать жители Выборгского района.

Днем на стройке одного из жилых комплексов на севере города загорелся грузовик. Пока один из очевидцев бегал вокруг пылающего автомобиля с небольшим огнетушителем, находчивость проявил водитель экскаватора. До приезда спасателей он своими силами попытался сбить пламя.



Изобретательный водитель ковшом почерпнул песок из кузова горящей машины и засыпал ее. Однако полностью потушить огонь не удалось. Доводить дело до конца уже традиционным способом пришлось пожарным.



Правда, и в этом случае всё прошло не совсем гладко. Им пришлось перелезть через строительный забор. В результате с огнем справились совместными усилиями. Никто не пострадал.