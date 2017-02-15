Ученые: футбол разрушает мозг профессиональных игроков

Профессиональное занятие футболом может привести к слабоумию, заявили ученые из Университетского колледжа Лондона и Национального госпиталя Великобритании.
К такому выводу ученые пришли после 40-летних исследований, в ходе которых они изучали препарированные мозги умерших футболистов. Четыре из шести имели признаки болезни Альцгеймера, хроническую травматическую энцефалопатию. По мнению исследователей, главная причина разрушения мозга игроков заключается в многократных ударах мячом по голове.
То есть такой эффектный спортивный элемент, как пас головой, который со стороны выглядит достаточно безобидно, на самом деле приносит огромный вред мозгу футболиста.
Впрочем, представители Общества Альцгеймера с выводами британских ученых не согласны. В организации подчеркивают: любые спортивные упражнения являются одним из лучших способов снизить риск развития слабоумия. Теперь Футбольная ассоциация Англии обещает провести собственное независимое расследование, сообщает сайт «Комсомольской правды».
То есть такой эффектный спортивный элемент, как пас головой, который со стороны выглядит достаточно безобидно, на самом деле приносит огромный вред мозгу футболиста.
Впрочем, представители Общества Альцгеймера с выводами британских ученых не согласны. В организации подчеркивают: любые спортивные упражнения являются одним из лучших способов снизить риск развития слабоумия. Теперь Футбольная ассоциация Англии обещает провести собственное независимое расследование, сообщает сайт «Комсомольской правды».
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