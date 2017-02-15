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  • 16.02, 00:21
В Казахстане пилот посадил военный вертолет на трассу, чтобы спросить дорогу. Казахстан, армии мира, вертолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Казахстане пилот посадил военный вертолет на трассу, чтобы спросить дорогу

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В Казахстане пилот посадил военный вертолет на трассу, чтобы спросить дорогу

В Казахстане пилот посадил военный вертолет на трассу, чтобы спросить дорогу

В Казахстане пилот посадил военный вертолет на трассу, чтобы спросить дорогу
  • Фото: Zello Kaz /youtube.com

    • Казахстанские дальнобойщики сняли видео, на котором военный самолет Ми-8МТ приземляется на трассе, преграждая путь машинам.

    В Казахстане военный вертолет Ми-8МТ приземлился на автомобильной трассе возле поселка Карабутак Актюбинской области. Приземления и дальнейшее развитие событий сняли на камеру дальнобойщики, сообщает 365info.kz.

    Слышно, как водители грузовиков возмущаются, что вертолет сел на трассу, перекрыв движение. Не глуша машину, из кабины выбежал пилот, переговорил с одним из водителей и убежал обратно.

    Выяснилось, что военный заблудился в буране и не мог найти дорогу в Актюбинск. Об этом дальнобойщик сообщил своим товарищам по рации.

    — Мужики заблудились. Пока кружили, не поняли, в какой стороне. Прибежал, спрашивал: в какой стороне Актюбинск.
    — Курсанты, что ли, угнали с Актюбинска? Как в степи заблудиться?

    В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали приземление военных на трассе, сообщив, что это была учебная посадка. Курсанты отрабатывали ориентирование на местности при ухудшении погодных условий.

    Минобороны Казахстана: «Вертолет Ми-8МТ военно-воздушных сил Республики Казахстан выполнял учебно-боевую задачу, в ходе которой отрабатывал вопросы восстановления визуальной ориентировки, в том числе методом опроса. Экипаж произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, уточнил местонахождение ближайших населенных пунктов, произвел взлет и завершил выполнение задачи».

    Судя по сообщению военного министерства, курсант справился с задачей. «В настоящее время вертолет находится на аэродроме базирования», — добавили в ведомстве.

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