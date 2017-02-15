В США экранизируют «Мастера и Маргариту» с бюджетом в 100 млн долларов

В США планируют снять фильм по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Предполагается, что бюджет картины составит
50–100 млн долларов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера проекта Светлану Мигунову-Дали. По ее словам, идея снять в США фильм по роману Булгакова возникла более десяти лет назад, сейчас ведутся переговоры с американской стороной.
Светлана Мигунова-Дали, продюсер: «Мы объединили международные усилия с Грэйс Ло в создании этого проекта, с идеей которого я живу уже лет пятнадцать. Было очень сложно получить права Фонда Булгакова на экранизацию, сейчас получены аудио- и визуальные права, собралась сильная команда, которая обречена на успех».
Продюсер сообщила, что часть съемок планируется провести в Москве. В них, скорее всего, будет задействован и булгаковский музей «Нехорошая квартира».
Светлана Мигунова-Дали: «Мы видим интерес в глазах режиссеров, с которыми ведем переговоры, многие из них любят Москву независимо от политики, любят наш балет, кино и литературу, мы обсуждаем часть съемок в Москве».
Мигунова-Дали отметила, что над будущим фильмом уже работают сценаристы, есть первая версия сценария, в которой предпринята попытка «раскрыть то, что Булгаков не мог сказать открыто в те времена и объяснить подоплеку». Продюсер также сообщила, что достаточно большое количество голливудских актеров первого эшелона оказались фанатами произведения Михаила Булгакова и высказали заинтересованность в проекте. Что касается режиссеров будущей ленты, то переговоры с ними, по словам Мигуновой-Дали, проводятся в настоящий момент.
Светлана Мигунова-Дали, продюсер: «Мы объединили международные усилия с Грэйс Ло в создании этого проекта, с идеей которого я живу уже лет пятнадцать. Было очень сложно получить права Фонда Булгакова на экранизацию, сейчас получены аудио- и визуальные права, собралась сильная команда, которая обречена на успех».
Продюсер сообщила, что часть съемок планируется провести в Москве. В них, скорее всего, будет задействован и булгаковский музей «Нехорошая квартира».
Светлана Мигунова-Дали: «Мы видим интерес в глазах режиссеров, с которыми ведем переговоры, многие из них любят Москву независимо от политики, любят наш балет, кино и литературу, мы обсуждаем часть съемок в Москве».
Мигунова-Дали отметила, что над будущим фильмом уже работают сценаристы, есть первая версия сценария, в которой предпринята попытка «раскрыть то, что Булгаков не мог сказать открыто в те времена и объяснить подоплеку». Продюсер также сообщила, что достаточно большое количество голливудских актеров первого эшелона оказались фанатами произведения Михаила Булгакова и высказали заинтересованность в проекте. Что касается режиссеров будущей ленты, то переговоры с ними, по словам Мигуновой-Дали, проводятся в настоящий момент.
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