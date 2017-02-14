В лобовом столкновении двух иномарок в Подмосковье погибли люди

В Можайском районе Подмосковья произошло серьезное ДТП. Погибли два человека.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области: «Около 22:30 в районе 136-го километра Минского шоссе в Можайском районе Подмосковья произошло ДТП с участием двух иномарок».
В ведомстве сообщили, что автомобиль Volkswagen Passat на полном ходу лоб в лоб столкнулся со второй, пока неустановленной иномаркой. Оба автомобиля сильно искорежены. Водители обоих автомобилей погибли в аварии.
В настоящее время движение по Минскому шоссе сильно затруднено. На месте работают сотрудники следственных органов, устанавливающие все детали произошедшего, пишет ТАСС.
В ведомстве сообщили, что автомобиль Volkswagen Passat на полном ходу лоб в лоб столкнулся со второй, пока неустановленной иномаркой. Оба автомобиля сильно искорежены. Водители обоих автомобилей погибли в аварии.
В настоящее время движение по Минскому шоссе сильно затруднено. На месте работают сотрудники следственных органов, устанавливающие все детали произошедшего, пишет ТАСС.
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