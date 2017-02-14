Белый дом: Трамп рассчитывает, что Россия «вернет Крым Украине»

Во время
пресс-конференции официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США ждет от России активного участия в деэскалации на Украине и «возвращения» Крыма.
Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь Белого дома сообщил, что президент США «занимает жесткую позицию в отношении России», цитирует «Интерфакс».
При этом Спайсер упомянул, что «захват Крыма» допустила администрация Барака Обамы.
Шон Спайсер, пресс-секретарь Белого дома: «Он продолжает поднимать вопрос, связанный с Крымом, захват которого допустила предыдущая администрация. Президент Трамп дал четко понять, что он ждет от России содействия в деэскалации ситуации на Украине и возвращения Крыма».
Спайсер также заявил представителям СМИ, что по-прежнему не видит причин полагать, что во время предвыборной кампании между РФ и командой Дональда Трампа были контакты.
Шон Спайсер: «Нет никаких элементов, которые бы указывали бы на то, что контакты были».
Этот вопрос был задан в связи с отставкой советника по национальной безопасности Майкла Флинна.
Шон Спайсер: «Президент очень обеспокоен тем, что Флинн дезориентировал вице-президента и других представителей администрации. Белый дом изучал вопрос, связанный с Флинном в течение нескольких недель. Это не юридический вопрос, а вопрос доверия. На этой должности президенту необходим человек, пользующийся неоспоримым доверием».
В понедельник вечером советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку. Причиной его ухода стали контакты с Россией: в тексте заявления об отставке он признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
По информации американских СМИ, бывший советник Трампа еще в декабре якобы обсуждал тему снятия санкций по телефону с российским дипломатом. В Кремле подтвердили, что разговор советника с послом действительно был, но опровергли предположения прессы о содержании беседы.
Напомним, 16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В плебисците приняли участие более 80% избирателей, имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовало абсолютное большинство крымчан. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымский референдум состоялся в полном соответствии с международным правом, и что то вопрос с Крымом обсуждению не подлежит: полуостров навсегда вернулся в состав РФ. Однако Украина по-прежнему считает Крым своей якобы «временно оккупированной» территорией.
При этом Спайсер упомянул, что «захват Крыма» допустила администрация Барака Обамы.
Шон Спайсер, пресс-секретарь Белого дома: «Он продолжает поднимать вопрос, связанный с Крымом, захват которого допустила предыдущая администрация. Президент Трамп дал четко понять, что он ждет от России содействия в деэскалации ситуации на Украине и возвращения Крыма».
Спайсер также заявил представителям СМИ, что по-прежнему не видит причин полагать, что во время предвыборной кампании между РФ и командой Дональда Трампа были контакты.
Шон Спайсер: «Нет никаких элементов, которые бы указывали бы на то, что контакты были».
Этот вопрос был задан в связи с отставкой советника по национальной безопасности Майкла Флинна.
Шон Спайсер: «Президент очень обеспокоен тем, что Флинн дезориентировал вице-президента и других представителей администрации. Белый дом изучал вопрос, связанный с Флинном в течение нескольких недель. Это не юридический вопрос, а вопрос доверия. На этой должности президенту необходим человек, пользующийся неоспоримым доверием».
В понедельник вечером советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку. Причиной его ухода стали контакты с Россией: в тексте заявления об отставке он признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
По информации американских СМИ, бывший советник Трампа еще в декабре якобы обсуждал тему снятия санкций по телефону с российским дипломатом. В Кремле подтвердили, что разговор советника с послом действительно был, но опровергли предположения прессы о содержании беседы.
Напомним, 16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В плебисците приняли участие более 80% избирателей, имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовало абсолютное большинство крымчан. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымский референдум состоялся в полном соответствии с международным правом, и что то вопрос с Крымом обсуждению не подлежит: полуостров навсегда вернулся в состав РФ. Однако Украина по-прежнему считает Крым своей якобы «временно оккупированной» территорией.
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