Мэр Бийска посоветовала недовольным уборкой снега горожанам уехать в теплые страны

Глава города Бийска Алтайского края Лидия Громогласова посоветовала жителям, недовольным уборкой улиц от снежных заносов, запастись терпением или же перебраться в теплые страны.
Как сообщает издание «Алтапресс», такое заявление мэр города сделала на заседании общественной палаты в ответ на участившиеся жалобы жителей города по поводу плохо убранных улиц.
Лидия Громогласова, мэр Бийска: «Те, кому снег мешает, могут переехать туда, где зимы не бывает, — это тоже вариант. Но спекулировать на таких вещах просто нельзя».
При этом Громогласова напомнила, как в январе недовольные работой коммунальных служб горожане сделали на куче снега надпись «Сугробы за Громогласову», и сравнила их действия с началом фашизма. «Не надо реагировать на всякие там походы по бульварам, так начинался фашизм, наверное», — заявила чиновница.
Добавим, что расписанные именами градоначальников сугробы появились не только в Бийске. Как сообщают местные СМИ, свои обращения к мэру города ранее оставили на снегу жители Омска. Позже к ним присоединились и новосибирские активисты.
Лидия Громогласова, мэр Бийска: «Те, кому снег мешает, могут переехать туда, где зимы не бывает, — это тоже вариант. Но спекулировать на таких вещах просто нельзя».
При этом Громогласова напомнила, как в январе недовольные работой коммунальных служб горожане сделали на куче снега надпись «Сугробы за Громогласову», и сравнила их действия с началом фашизма. «Не надо реагировать на всякие там походы по бульварам, так начинался фашизм, наверное», — заявила чиновница.
Добавим, что расписанные именами градоначальников сугробы появились не только в Бийске. Как сообщают местные СМИ, свои обращения к мэру города ранее оставили на снегу жители Омска. Позже к ним присоединились и новосибирские активисты.
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