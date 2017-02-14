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  • 15.02, 02:58

Мэр Бийска посоветовала недовольным уборкой снега горожанам уехать в теплые страны

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Мэр Бийска посоветовала недовольным уборкой снега горожанам уехать в теплые страны

Мэр Бийска посоветовала недовольным уборкой снега горожанам уехать в теплые страны

Мэр Бийска посоветовала недовольным уборкой снега горожанам уехать в теплые страны
  • Фото: biysk_all /vk.com

    • Глава города Бийска Алтайского края Лидия Громогласова посоветовала жителям, недовольным уборкой улиц от снежных заносов, запастись терпением или же перебраться в теплые страны.

    Как сообщает издание «Алтапресс», такое заявление мэр города сделала на заседании общественной палаты в ответ на участившиеся жалобы жителей города по поводу плохо убранных улиц.

    Лидия Громогласова, мэр Бийска: «Те, кому снег мешает, могут переехать туда, где зимы не бывает, — это тоже вариант. Но спекулировать на таких вещах просто нельзя».

    При этом Громогласова напомнила, как в январе недовольные работой коммунальных служб горожане сделали на куче снега надпись «Сугробы за Громогласову», и сравнила их действия с началом фашизма. «Не надо реагировать на всякие там походы по бульварам, так начинался фашизм, наверное», — заявила чиновница.

    Добавим, что расписанные именами градоначальников сугробы появились не только в Бийске. Как сообщают местные СМИ, свои обращения к мэру города ранее оставили на снегу жители Омска. Позже к ним присоединились и новосибирские активисты.




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