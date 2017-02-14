На Дальнем Востоке нашли моллюска, убивающего раковые клетки

Исследователи из Дальневосточного федерального университета приблизились к созданию лекарства от рака. Сегодня они приступили к новому этапу изучения модиолуса курильского. Этот моллюск обладает уникальным белком, который находит и уничтожает злокачественные клетки.

К двустворчатым обитателям морского дна у преподавателей и студентов федерального университета на острове Русский отнюдь не гастрономический, а научный интерес. Впрочем, эти моллюски, хотя и считаются родственниками съедобных мидий, в пищу не годятся. При этом принести пользу человечеству вполне способны. Их свойства ежедневно изучают в лаборатории школы биомедицины.



В гемолимфе модиолуса дальневосточные ученые обнаружили совершенно новый белок из группы лектинов. Последние отвечают за формирование иммунитета у живых организмов. На что способна неизвестная науке молекула, выяснилось после первых же испытаний. Вещество, как оказалось, умеет распознавать раковые клетки в организме человека.



Вадим Кумейко, замдиректора школы биомедицины Дальневосточного университета: «Мы видим изображение, полученное с помощью сложного лазерного микроскопа. Это одна из форм раковых клеток, взятых у человека. И белок в данном случае флюорисцирует зеленым сигналом, связывается с поверхностью этих клеток».



Результат поразил и ученых национального научного центра морской биологии — уникальные свойства моллюска они исследуют совместно с сотрудниками университетской лаборатории. Подобно биологическому сенсору вещество не только указывает на пораженные клетки, но и стимулирует их гибель. Впрочем, о создании нового лекарства против онкологических заболеваний говорить пока рано, ведь доведение какой-то новой молекулы до лекарственного средства требует времени и денег. Но что касается диагностики, это вполне более реально. И для этого достаточно буквально трех лет.



Чтобы запатентовать будущую технологию онкодиагностики, ученым предстоит провести еще массу экспериментов. В частности, ответить на вопрос, какие именно раковые клетки способно обнаружить новое вещество. Самого научного материала должно хватить с избытком. Ведь благодаря своей несъедобности модиолус курильский совершенно не интересует подводных охотников, и на дне дальневосточных морей этих моллюсков предостаточно.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.

