Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.02, 02:59
На Дальнем Востоке нашли моллюска, убивающего раковые клетки. болезни, врачи, онкологические заболевания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Дальнем Востоке нашли моллюска, убивающего раковые клетки

2 комментария
На Дальнем Востоке нашли моллюска, убивающего раковые клетки

На Дальнем Востоке нашли моллюска, убивающего раковые клетки

На Дальнем Востоке нашли моллюска, убивающего раковые клетки

    Исследователи из Дальневосточного федерального университета приблизились к созданию лекарства от рака. Сегодня они приступили к новому этапу изучения модиолуса курильского. Этот моллюск обладает уникальным белком, который находит и уничтожает злокачественные клетки.

    К двустворчатым обитателям морского дна у преподавателей и студентов федерального университета на острове Русский отнюдь не гастрономический, а научный интерес. Впрочем, эти моллюски, хотя и считаются родственниками съедобных мидий, в пищу не годятся. При этом принести пользу человечеству вполне способны. Их свойства ежедневно изучают в лаборатории школы биомедицины.

    В гемолимфе модиолуса дальневосточные ученые обнаружили совершенно новый белок из группы лектинов. Последние отвечают за формирование иммунитета у живых организмов. На что способна неизвестная науке молекула, выяснилось после первых же испытаний. Вещество, как оказалось, умеет распознавать раковые клетки в организме человека.

    Вадим Кумейко, замдиректора школы биомедицины Дальневосточного университета: «Мы видим изображение, полученное с помощью сложного лазерного микроскопа. Это одна из форм раковых клеток, взятых у человека. И белок в данном случае флюорисцирует зеленым сигналом, связывается с поверхностью этих клеток».

    Результат поразил и ученых национального научного центра морской биологии — уникальные свойства моллюска они исследуют совместно с сотрудниками университетской лаборатории. Подобно биологическому сенсору вещество не только указывает на пораженные клетки, но и стимулирует их гибель. Впрочем, о создании нового лекарства против онкологических заболеваний говорить пока рано, ведь доведение какой-то новой молекулы до лекарственного средства требует времени и денег. Но что касается диагностики, это вполне более реально. И для этого достаточно буквально трех лет.

    Чтобы запатентовать будущую технологию онкодиагностики, ученым предстоит провести еще массу экспериментов. В частности, ответить на вопрос, какие именно раковые клетки способно обнаружить новое вещество. Самого научного материала должно хватить с избытком. Ведь благодаря своей несъедобности модиолус курильский совершенно не интересует подводных охотников, и на дне дальневосточных морей этих моллюсков предостаточно.

    Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru