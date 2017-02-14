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  • 15.02, 02:59
Самиздат, халаты и пылесосы: в Третьяковке открылась выставка об искусстве шестидесятых. выставки и музеи, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Самиздат, халаты и пылесосы: в Третьяковке открылась выставка об искусстве шестидесятых

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Самиздат, халаты и пылесосы: в Третьяковке открылась выставка об искусстве шестидесятых

Самиздат, халаты и пылесосы: в Третьяковке открылась выставка об искусстве шестидесятых

Самиздат, халаты и пылесосы: в Третьяковке открылась выставка об искусстве шестидесятых

    В Москве открылась выставка «Оттепель», посвященная одноименному периоду в истории нашей страны. Это грандиозный проект, объединивший коллекции сразу нескольких музеев. Он должен напомнить о самом творческом периоде в истории СССР.

    Самиздат и первый человек в космосе. Спектакли на Таганке и поэтические лекции в Политехе. Капроновые халаты и нейлоновые чулки. Все это — дизайн, картины, предметы быта — представлено на выставке Третьяковки на Крымском валу.

    Зельфира Трегулова, директор Государственной Третьяковской галереи: «Про „оттепель“ снимают фильмы и сериалы — и вот теперь о шестидесятниках говорят в музее. И это немного странно — видеть среди экспонатов то, что вроде бы не так давно окружало нас или наших родителей. Экспонаты собирали по 23 музеям и 11 частным коллекциям. Чайные сервизы и пылесосы. Ситцевые простыни и модели первого спутника… И, конечно, картины, где „оттепель“ почти всегда в розовых тонах. И нет ничего мелодичней простого русского слова „хрущевка“».

    В Третьяковке говорят, что у «оттепели» много оттенков. Покорение космоса, атомная энергетика, фестиваль студентов и молодежи, Высоцкий и «Застава Ильича». И тут же разгром Хрущевым выставки авангардистов в Манеже и холодная война. «Оттепель. Лицом к будущему» — это полное название выставки. И к будущему здесь значит — к нам.

    Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алины Репиной.

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