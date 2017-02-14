В Татарстане сносят обычные дома под видом аварийных

Программа по расселению из аварийного жилья в Татарстане дала неожиданный побочный эффект. Жители нескольких районов жалуются на действия чиновников, которые, по их мнению, неверно оценили состояние домов.

1288 жилье

ЖКХ

Татарстан

По словам недовольных жильцов, акты экспертизы об аварийности жилья массово подделываются. Но чтобы доказать это, людям приходится платить из своего кармана за повторные инспекции. Серьезные проблемы возникают и у тех, кто выплачивает ипотеку — компенсации за снос аварийных домов и квартир несопоставимы с размерами взятых кредитов.



Корреспондент НТВ Михаил Чернов разбирался в ситуации.



Жители Зеленодольска доказывают: их дома еще полвека простоят. К аварийным баракам городские власти приравняли сотни зданий — без положенной экспертизы, уверяют люди.



На другом краю республики — в Чистополе — ситуация такая же. Дома чиновники здесь не обходили, а объезжали. В селе Александровка пол-деревни выселяют, но местные бабушки уезжать в соседний Чистополь не хотят.



Как получилось, что сотни актов об аварийности составлены словно под копирку, в районных администрациях объяснить не смогли: за давностью лет концов не найти. Но при этом чиновники поспешили отчитаться: на сайте «Реформа ЖКХ» все эти дома числятся как расселенные.



Жители возмущаются: логики у этого массового расселения никакой: например, все дома в квартале построены в 61-м году, но один дом признана аварийным, а другой нет, более того: несколько лет назад сделали капремонт.



Проверить «аварийность на бумаге» решила прокуратура. Через суд потребовала от чиновников провести повторную экспертизу. И на этот раз привлечь к обследованию зданий специализированную организацию, чего ранее сделано не было. Подробнее — в материале НТВ.