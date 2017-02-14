Пьяная мать до смерти забила дочь пультом от телевизора и сбежала с бомжами

Следователи Бурятии задержали
23-летнюю женщину, до смерти забившую полуторагодовалую дочь пультом от телевизора.
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С заявлением в полицию обратился сожитель женщины, который сообщил о ее исчезновении и пропаже их общей дочери. Позже тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено на берегу реки в километре от села Верхние Тальцы.
Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, задержать подозреваемую удалось благодаря показаниям водителя автобуса, на котором разыскиваемая уехала в Улан-Удэ. Разыскные мероприятия были перенесены в столицу региона, вскоре сбежавшую женщину нашли в приюте для бездомных.
В ходе допроса задержанная призналась в расправе над маленькой дочерью. Она рассказала, что в ночь убийства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смогла уложить малышку спать и, разозлившись, начала избивать ее попавшимися под руку предметами: сначала — тяжелой электронной платой от разобранного магнитофона, затем — пультом от телевизора. Несколько ударов пришлись по голове девочки, после чего она закрыла лицо ручками и затихла. Пьяная мать легла рядом и уснула. Следующим утром она обнаружила, что дочка не дышит.
Сообщается, что, осознав содеянное, подозреваемая сначала хотела покончить с собой, потом отнесла тело девочки на окраину села и на автобусе уехала в Улан-Удэ. В городе она несколько дней скиталась с бездомными, а затем устроилась в приют, где и была задержана полицейскими.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, задержать подозреваемую удалось благодаря показаниям водителя автобуса, на котором разыскиваемая уехала в Улан-Удэ. Разыскные мероприятия были перенесены в столицу региона, вскоре сбежавшую женщину нашли в приюте для бездомных.
В ходе допроса задержанная призналась в расправе над маленькой дочерью. Она рассказала, что в ночь убийства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смогла уложить малышку спать и, разозлившись, начала избивать ее попавшимися под руку предметами: сначала — тяжелой электронной платой от разобранного магнитофона, затем — пультом от телевизора. Несколько ударов пришлись по голове девочки, после чего она закрыла лицо ручками и затихла. Пьяная мать легла рядом и уснула. Следующим утром она обнаружила, что дочка не дышит.
Сообщается, что, осознав содеянное, подозреваемая сначала хотела покончить с собой, потом отнесла тело девочки на окраину села и на автобусе уехала в Улан-Удэ. В городе она несколько дней скиталась с бездомными, а затем устроилась в приют, где и была задержана полицейскими.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
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