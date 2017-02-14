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  • 15.02, 02:58

Гражданин Турции убил русскую жену с двумя детьми и покончил с собой

44 комментария

Гражданин Турции убил русскую жену с двумя детьми и покончил с собой

Гражданин Турции убил русскую жену с двумя детьми и покончил с собой

В Анталье гражданин Турции убил свою жену-россиянку и двоих детей, а затем совершил самоубийство.

По данным турецких СМИ, Муаммер Гюн отравил своего сына Виктора и дочь Лейлу, добавив пестицид в сладости, после чего застрелил из помпового ружья свою жену Анну. Затем убийца позвонил в полицию, сообщил о расправе над семьей и покончил с собой.

Информацию об этом подтвердил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье. По словам собеседника агентства, преступление было совершено на бытовой почве.

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