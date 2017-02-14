Юношеская сборная России по хоккею разгромила команду Турции

Российская хоккейная юношеская сборная обыграла турецкую команду с разгромным счетом 42:0.

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Турция

хоккей

Матч состоялся в рамках Европейского юношеского олимпийского фестиваля. В первом периоде наши спортсмены забросили в ворота соперников 15 шайб, во втором — 12, а в третьем — еще 15.



Результат внушительный, но отнюдь не уникальный. Абсолютный рекорд принадлежит юниорам из Южной Кореи, которые в 1998 году обыграли сборную Таиланда со счетом 92:0.