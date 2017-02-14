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  • 15.02, 02:58
Юношеская сборная России по хоккею разгромила команду Турции. спорт, Турция, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Юношеская сборная России по хоккею разгромила команду Турции

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Юношеская сборная России по хоккею разгромила команду Турции

Юношеская сборная России по хоккею разгромила команду Турции

Юношеская сборная России по хоккею разгромила команду Турции

    Российская хоккейная юношеская сборная обыграла турецкую команду с разгромным счетом 42:0.

    Матч состоялся в рамках Европейского юношеского олимпийского фестиваля. В первом периоде наши спортсмены забросили в ворота соперников 15 шайб, во втором — 12, а в третьем — еще 15.

    Результат внушительный, но отнюдь не уникальный. Абсолютный рекорд принадлежит юниорам из Южной Кореи, которые в 1998 году обыграли сборную Таиланда со счетом 92:0.

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