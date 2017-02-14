К ЧМ-2018 в России выпустят пластиковые 100 рублей

В Центробанке сообщили, когда в России появится первая пластиковая купюра. Известно, что это будут памятные 100 рублей, выпущенные к чемпионату мира по футболу, который пройдет в июне-июле следующего года.

Сегодня первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский заявил, что выпустят купюру, скорее всего, в I квартале 2018 года. Сообщается, что на ощупь она будет отличаться от нынешних. Лунтовский рассказал, что недавно держал в руках новую банкноту в 50 швейцарских франков, она трехслойная: внутри пластик, а по обеим сторонам — бумага.



В ЦБ не исключают, что, возможно, такая купюра появится и в России. Кроме того, подумывают о том, чтобы использовать пластик в одной из новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей.