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  • 15.02, 03:00
К ЧМ-2018 в России выпустят пластиковые 100 рублей. банкноты и монеты, Центробанк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

К ЧМ-2018 в России выпустят пластиковые 100 рублей

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К ЧМ-2018 в России выпустят пластиковые 100 рублей

К <nobr>ЧМ-2018</nobr> в России выпустят пластиковые 100 рублей

    В Центробанке сообщили, когда в России появится первая пластиковая купюра. Известно, что это будут памятные 100 рублей, выпущенные к чемпионату мира по футболу, который пройдет в июне-июле следующего года.

    Сегодня первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский заявил, что выпустят купюру, скорее всего, в I квартале 2018 года. Сообщается, что на ощупь она будет отличаться от нынешних. Лунтовский рассказал, что недавно держал в руках новую банкноту в 50 швейцарских франков, она трехслойная: внутри пластик, а по обеим сторонам — бумага.

    В ЦБ не исключают, что, возможно, такая купюра появится и в России. Кроме того, подумывают о том, чтобы использовать пластик в одной из новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей.

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