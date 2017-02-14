Якутские супруги удерживали в рабстве домработницу из Филиппин

Якутские следователи разбираются в обстоятельствах незаконного удержания гражданки Филиппин семейной парой в одной из квартир города.
На данном этапе установлено, что с 10 по 12 февраля 2017 года супруги насильно удерживали в своей квартире в Якутске гражданку Филиппин. При этом, по информации ряда местных СМИ, женщину принуждали к выполнению обязанностей домработницы.
Как сообщается на сайте СКР по региону, 12 февраля филиппинка решилась на побег. Она выпрыгнула из окна находящейся на первом этаже квартиры, однако приземлилась неудачно, сломала несколько позвонков и пяточную кость. В настоящее время узница находится под присмотром врачей в медицинском учреждении.
В отношении семейной пары возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы с причинением тяжких последствий». Расследование продолжается.
Как сообщается на сайте СКР по региону, 12 февраля филиппинка решилась на побег. Она выпрыгнула из окна находящейся на первом этаже квартиры, однако приземлилась неудачно, сломала несколько позвонков и пяточную кость. В настоящее время узница находится под присмотром врачей в медицинском учреждении.
В отношении семейной пары возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы с причинением тяжких последствий». Расследование продолжается.
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