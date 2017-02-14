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  • 15.02, 02:58
Футболисты Алдонин и Булыкин устроили тренировку для участников шоу «Ты супер!». знаменитости, музыка и музыканты, НТВ, премьера, рейтинги, телевидение, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Футболисты Алдонин и Булыкин устроили тренировку для участников шоу «Ты супер!»

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Футболисты Алдонин и Булыкин устроили тренировку для участников шоу «Ты супер!»

Футболисты Алдонин и Булыкин устроили тренировку для участников шоу «Ты супер!»

Футболисты Алдонин и Булыкин устроили тренировку для участников шоу «Ты супер!»

    На проекте «Ты супер!» наступил первый настоящий выходной после выступлений. Организаторы приготовили для юных вокалистов сразу несколько сюрпризов.

    Увидеть лица участников проекта «Ты супер!» теперь почти невозможно, все чаще в кадре одни макушки, потому что все свободное время они смотрят в свои телефоны и планшетов, следят за голосованием в приложениях и статьями на сайте. Оторвать юных артистов от гаджетов смог только телевизор, по которому показывали первый эфир конкурсной программы. Интересно же, кто и как выглядит в кадре, как спели, что говорили судьи другим конкурсантам.

    Всем через это проходить, всех ждет волнение перед выходом, каждому предстоит выступать. А за кулисами начинаются слезы. И хоть бы это были слезы радости.

    Сегодня участникам шоу не надо заниматься вокалом, повторять слова конкурсных песен и переживать перед выходом на сцену. Сегодня — день после премьеры «Ты супер!» и первый настоящий выходной у вокалистов. Их отпустили на весь день в Москву. Первая остановка — спортивный клуб. Для ребят это сюрприз, как и то, что к ним в гости придут футболисты Евгений Алдонин и Дмитрий Булыкин. Они выкроили в своем плотном расписании пару часов на тренировку с юными исполнителями.

    Дмитрий Булыкин, футболист: «Вы не умеете вообще играть? Вы втроем в нападение можете играть или в защите? Давайте в нападении вы втроем. А мы с девчонками будем обороняться».

    Команда Булыкина против команды Алдонина. И судей никаких. Сегодня побеждает дружба. Как передает корреспондент Анастасия Пак, знакомство с футболистами скрепили автографами и селфи на память.

    Евгений Алдонин, футболист: «Конечно, когда видишь таких детей улыбающимися, конечно, самому становится веселее. Они очень чуткие, внимательные и остро чувствуют, когда к ним искренне относятся, искренне проводят время с ними, дарят положительные эмоции».

    Дальше — понеслось. Просто футбол — это уже очень скучно, поэтому играть ребята будут в огромных надувных шарах. Бампербол. Можно бегать, можно падать, можно даже играть вниз головой. Кажется, в этом веселье забудутся вчерашние слезы.

    Владимир Сарафутдинов, участник проекта «Ты супер!»: «У меня сегодня хорошее настроение. Хочу пожелать всем ребятам удачи, победы, чтобы не волновались».

    А после футбола — Красная площадь, которую никто из участников проекта никогда в жизни не видел. К вечеру сил останется только на ужин. Выходной закончен, завтра у ребят снова начинаются репетиции. Для них конкурс продолжается, а выбывшие соберут чемоданы, попрощаются со своими новыми друзьями и увезут в свои города самые яркие воспоминания.

    Следующий выпуск шоу «Ты супер!» смотрите 18 февраля в 20:00 на НТВ. Голосовать за полюбившихся участников, смотреть их выступления и следить за последними новостями проекта можно с помощью приложения «Ты супер!» для Android или iOS.

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