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  • 14.02, 00:38

У крупнейшего немецкого аэропорта нашли авиабомбу времен войны

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У крупнейшего немецкого аэропорта нашли авиабомбу времен войны

У крупнейшего немецкого аэропорта нашли авиабомбу времен войны

Неразорвавшаяся 250-килограммовая авиабомба обнаружена вблизи аэропорта Франкфурта-на-Майне.

Неразорвавшаяся авиационная бомба времен Второй мировой войны была обнаружена в немецком городе Кельстербах, граничащем с территорией крупнейшего в Германии аэропорта Франкфурта-на-Майне. Вокруг места обнаружения бомбы установлена 700-метровая зона безопасности, в которую попали гостиница, приют для беженцев, отрезок автомагистрали, железнодорожные пути и многочисленные постройки.

По сведениям ТАСС, вес бомбы составляет 250 килограммов. Она была сброшена британскими ВВС. Предполагается, что саперы обезвредят опасную находку после 23:00 (01:00 вторника по московскому времени), когда аэропорт не будет принимать самолеты.

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