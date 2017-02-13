У крупнейшего немецкого аэропорта нашли авиабомбу времен войны

Неразорвавшаяся
250-килограммовая авиабомба обнаружена вблизи аэропорта Франкфурта-на-Майне.
Неразорвавшаяся авиационная бомба времен Второй мировой войны была обнаружена в немецком городе Кельстербах, граничащем с территорией крупнейшего в Германии аэропорта Франкфурта-на-Майне. Вокруг места обнаружения бомбы установлена 700-метровая зона безопасности, в которую попали гостиница, приют для беженцев, отрезок автомагистрали, железнодорожные пути и многочисленные постройки.
По сведениям ТАСС, вес бомбы составляет 250 килограммов. Она была сброшена британскими ВВС. Предполагается, что саперы обезвредят опасную находку после 23:00 (01:00 вторника по московскому времени), когда аэропорт не будет принимать самолеты.
По сведениям ТАСС, вес бомбы составляет 250 килограммов. Она была сброшена британскими ВВС. Предполагается, что саперы обезвредят опасную находку после 23:00 (01:00 вторника по московскому времени), когда аэропорт не будет принимать самолеты.
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