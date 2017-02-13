В красных штанах и с лопатой: Навка опубликовала фото Пескова на прогулке

Супруга
пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка опубликовала в Instagram фото, где Дмитрий Песков прогуливается с дочерью и чистит вместе с ней дорожку от снега.
Известная российская фигуристка и жена официального представителя Кремля Татьяна Навка разместила в соцсети несколько фотографий из личной жизни Дмитрия Пескова. «Началась очередная трудовая неделя!» — подписала свой снимок она.
На одном фото Песков в знаменитых красных штанах с красной же лопатой в руках везет на санках свою дочь. На втором — чистит с ребенком от снега тропинку.
Напомним, ранее в интервью НТВ Татьяна Навка призналась, что сама подарила мужу те самые штаны, которые с энтузиазмом обсуждали интернет-пользователи в прошлом году. Тогда очевидцы сняли Дмитрия Пескова на одном из московских автосервисов.
На одном фото Песков в знаменитых красных штанах с красной же лопатой в руках везет на санках свою дочь. На втором — чистит с ребенком от снега тропинку.
Напомним, ранее в интервью НТВ Татьяна Навка призналась, что сама подарила мужу те самые штаны, которые с энтузиазмом обсуждали интернет-пользователи в прошлом году. Тогда очевидцы сняли Дмитрия Пескова на одном из московских автосервисов.
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