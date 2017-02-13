На тюменского школьника завели дело за «унижение власти» в соцсети

В Тюмени в отношении
16-летнего подростка возбуждено уголовное дело из-за поста в группе во «ВКонтакте», в котором молодой человек «унизил представителей власти».
По данным СКР, молодой человек создал в соцсети «ВКонтакте» группу, в которой разместил сообщение, унижающее человеческое достоинство «представителя власти». Суд признал публикацию экстремистской, сообщается на сайте ведомства.
Следователи сообщают, что в ходе обыска у юноши были обнаружены и изъяты атрибуты экстремисткой направленности, в том числе трафареты и листовки.
Уголовное дело возбуждено по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности».
Следователи сообщают, что в ходе обыска у юноши были обнаружены и изъяты атрибуты экстремисткой направленности, в том числе трафареты и листовки.
Уголовное дело возбуждено по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности».
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