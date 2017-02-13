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  • 14.02, 00:39

На тюменского школьника завели дело за «унижение власти» в соцсети

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На тюменского школьника завели дело за «унижение власти» в соцсети

На тюменского школьника завели дело за «унижение власти» в соцсети

В Тюмени в отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело из-за поста в группе во «ВКонтакте», в котором молодой человек «унизил представителей власти».

По данным СКР, молодой человек создал в соцсети «ВКонтакте» группу, в которой разместил сообщение, унижающее человеческое достоинство «представителя власти». Суд признал публикацию экстремистской, сообщается на сайте ведомства.

Следователи сообщают, что в ходе обыска у юноши были обнаружены и изъяты атрибуты экстремисткой направленности, в том числе трафареты и листовки.

Уголовное дело возбуждено по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности».

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