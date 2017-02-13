В Челябинске лихач на Lexus протаранил толпу на остановке: видео

Серьезное ДТП произошло в центре Челябинска. Там водитель иномарки превысил допустимую скорость, не справился с управлением и влетел в людей, которые ждали автобус на остановке.

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ДТП

Челябинск

Пострадали трое студентов, их срочно госпитализировали. Владелец Lexus уверяет, что случившееся — это стечение обстоятельств, но запись с камеры наблюдения свидетельствует о другом. На кадрах хорошо видно, как внедорожник, явно превышая допустимую на этом участке скорость, движется по шоссе. В какой-то момент водитель не успевает ни затормозить, ни совершить маневр и сталкивается с мерседесом. От удара его отбрасывает прямо в толпу людей на автобусной остановке. После чего автомобиль так же влетает в маршрутную «Газель».



Михаил Савенко, начальник ОГИБДД УМВД РФ по Челябинску: «В результате ДТП пока предварительно трех человек увезли в карете скорой помощи. Количество пострадавших уточняется. Будет произведено административное расследование».



При этом сам водитель Lexus Александ Лыков не получил ни царапины. Чем больше вопросов следователи задавали Лыкову, тем больше вариантов случившегося он излагал. При этом во всех версиях уверял, что его подрезали. Что произошло на самом деле, сыщикам еще предстоит выяснить.



Сейчас 57-летний мужчина, который и раньше привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима, дает показания в отделе. По факту случившегося начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает корреспондент НТВ Анастасия Шкитина.

