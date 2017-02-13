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  • 14.02, 00:38

На Тайване опрокинулся экскурсионный автобус, погибли 28 человек

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На Тайване опрокинулся экскурсионный автобус, погибли 28 человек

На Тайване опрокинулся экскурсионный автобус, погибли 28 человек

На Тайване опрокинулся экскурсионный автобус, погибли 28 человек
  • Фото: @Muschelschloss /twitter.com

    • Туристический автобус опрокинулся на скоростном шоссе на Тайване. В результате аварии погибли по меньшей мере 28 человек.

    Как сообщает агентство CNA, ДТП произошло в административном центре острова — городе Тайбэй. В момент аварии в салоне автобуса находились 44 человека. По предварительной информации, большинство из них были туристами из Китая. К настоящему времени спасатели извлекли из разбитого автобуса 28 человек, которые «не подают признаков жизни», еще 16 с травмами госпитализированы в больницу. Сообщается, что некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

    Причина аварии пока не установлена. На месте ДТП продолжаются спасательные работы.

    Между тем официальный представитель Ростуризма Светлана Сергеева сообщила ТАСС, что данных о россиянах, пострадавших в результате ДТП на Тайване, на данный момент нет. По словам Сергеевой, сотрудники ведомства сейчас собирают информацию о происшествии и поддерживают связь с ситуационным центром МИД РФ.

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