На Тайване опрокинулся экскурсионный автобус, погибли 28 человек

Туристический автобус опрокинулся на скоростном шоссе на Тайване. В результате аварии погибли по меньшей мере 28 человек.
Как сообщает агентство CNA, ДТП произошло в административном центре острова — городе Тайбэй. В момент аварии в салоне автобуса находились 44 человека. По предварительной информации, большинство из них были туристами из Китая. К настоящему времени спасатели извлекли из разбитого автобуса 28 человек, которые «не подают признаков жизни», еще 16 с травмами госпитализированы в больницу. Сообщается, что некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Причина аварии пока не установлена. На месте ДТП продолжаются спасательные работы.
Между тем официальный представитель Ростуризма Светлана Сергеева сообщила ТАСС, что данных о россиянах, пострадавших в результате ДТП на Тайване, на данный момент нет. По словам Сергеевой, сотрудники ведомства сейчас собирают информацию о происшествии и поддерживают связь с ситуационным центром МИД РФ.
Причина аварии пока не установлена. На месте ДТП продолжаются спасательные работы.
Между тем официальный представитель Ростуризма Светлана Сергеева сообщила ТАСС, что данных о россиянах, пострадавших в результате ДТП на Тайване, на данный момент нет. По словам Сергеевой, сотрудники ведомства сейчас собирают информацию о происшествии и поддерживают связь с ситуационным центром МИД РФ.
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