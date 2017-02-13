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  • 14.02, 00:39

В Новой Зеландии начали вскрывать выбросившихся на берег дельфинов

2 комментария
В Новой Зеландии начали вскрывать выбросившихся на берег дельфинов

В Новой Зеландии начали вскрывать выбросившихся на берег дельфинов

В Новой Зеландии начали вскрывать выбросившихся на берег дельфинов
  • Фото Associated Press © 2017, Tim Cuff

    • В Новой Зеландии по распоряжению департамента охраны природы закрыли доступ к пляжам, на которые выбросились сотни черных дельфинов-гринд.

    В департаменте закрытие пляжей объяснили угрозой взрыва разлагающихся туш, к которому могут привести скапливающиеся в кишечнике газы, сообщает издание New Zealand Herald.

    Херб Кристофер, пресс-секретаря департамента: «Я знаю об этом по собственному опыту. Видел, как взорвался кашалот. Присутствовать при этом не очень приятно».

    По информации Radio New Zealand, сотрудники природоохранного ведомства начали вскрывать лежащие на суше и дрейфующие на мелководье туши, чтобы выпустить газы. По словам работников департамента, для этого используют ножи и двухметровые полые иглы.

    Останки гринд планируют вывезти на дюны в заповеднике Фэруэлл-Спит. Для этого на пляж уже направлен эскалатор.

    Ранее сообщалось, что сотни дельфинов-гринд выбросились на берег в районе мыса Фаруэлл в Новой Зеландии. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за того, что стаю напугали акулы. На теле одного из животных были замечены следы акульих укусов.

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