В Новой Зеландии начали вскрывать выбросившихся на берег дельфинов

В Новой Зеландии по распоряжению департамента охраны природы закрыли доступ к пляжам, на которые выбросились сотни черных
дельфинов-гринд.
В департаменте закрытие пляжей объяснили угрозой взрыва разлагающихся туш, к которому могут привести скапливающиеся в кишечнике газы, сообщает издание New Zealand Herald.
Херб Кристофер, пресс-секретаря департамента: «Я знаю об этом по собственному опыту. Видел, как взорвался кашалот. Присутствовать при этом не очень приятно».
По информации Radio New Zealand, сотрудники природоохранного ведомства начали вскрывать лежащие на суше и дрейфующие на мелководье туши, чтобы выпустить газы. По словам работников департамента, для этого используют ножи и двухметровые полые иглы.
Останки гринд планируют вывезти на дюны в заповеднике Фэруэлл-Спит. Для этого на пляж уже направлен эскалатор.
сотни дельфинов-гринд выбросились на берег в районе мыса Фаруэлл в Новой Зеландии. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за того, что стаю напугали акулы. На теле одного из животных были замечены следы акульих укусов.
Херб Кристофер, пресс-секретаря департамента: «Я знаю об этом по собственному опыту. Видел, как взорвался кашалот. Присутствовать при этом не очень приятно».
По информации Radio New Zealand, сотрудники природоохранного ведомства начали вскрывать лежащие на суше и дрейфующие на мелководье туши, чтобы выпустить газы. По словам работников департамента, для этого используют ножи и двухметровые полые иглы.
Останки гринд планируют вывезти на дюны в заповеднике Фэруэлл-Спит. Для этого на пляж уже направлен эскалатор.
сотни дельфинов-гринд выбросились на берег в районе мыса Фаруэлл в Новой Зеландии. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за того, что стаю напугали акулы. На теле одного из животных были замечены следы акульих укусов.
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