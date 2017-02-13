Зюганов заявил об опасности превращения молодого поколения в манкуртов

Сегодня главный российский коммунист Геннадий Зюганов презентовал свою новую книгу, она называется «Время выбора, время действий».

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история

КПРФ

Этот литературный труд посвящен 100-летию русской революции. Лидер КПРФ убежден, что уникальные достижения советского периода незаслуженно забыты.



Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: «Сегодня, когда встречаешься со студентами, молодежью, берет оторопь — ничего не знают из великой советской эпохи, которой должны гордиться, ничего не знают о нашей Великой Победе и вкладе в это наших гениальных полководцев. Страна, в которой молодое поколение этого не знает, превращается в манкуртов (не помнящие прошлого рабы из романа Чингиза Айтматова „Буранный полустанок“ — прим. ред.), следовательно, нас ждет очень плохая участь».



Зюганов по-прежнему убежден, что вершиной российской государственности является Советский Союз.