Бомж
Прямой эфир доступен только по ТВ до 01:55
Бомж 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.02, 00:38
Зюганов заявил об опасности превращения молодого поколения в манкуртов. Зюганов, история, КПРФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Зюганов заявил об опасности превращения молодого поколения в манкуртов

4 комментария

Зюганов заявил об опасности превращения молодого поколения в манкуртов

Зюганов заявил об опасности превращения молодого поколения в манкуртов

    Сегодня главный российский коммунист Геннадий Зюганов презентовал свою новую книгу, она называется «Время выбора, время действий».

    Этот литературный труд посвящен 100-летию русской революции. Лидер КПРФ убежден, что уникальные достижения советского периода незаслуженно забыты.

    Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: «Сегодня, когда встречаешься со студентами, молодежью, берет оторопь — ничего не знают из великой советской эпохи, которой должны гордиться, ничего не знают о нашей Великой Победе и вкладе в это наших гениальных полководцев. Страна, в которой молодое поколение этого не знает, превращается в манкуртов (не помнящие прошлого рабы из романа Чингиза Айтматова „Буранный полустанок“ — прим. ред.), следовательно, нас ждет очень плохая участь».

    Зюганов по-прежнему убежден, что вершиной российской государственности является Советский Союз.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru