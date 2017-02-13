Бизнесом медиков и гробовщиков в Саратове заинтересовалась прокуратура

В Саратове чересчур предупредительные сотрудники ритуальной службы спровоцировали скандал. Накладка в отлаженной системе перехвата информации об усопших произошла, когда 92-летней бабушке вызвали скорую помощь. Однако первым к дому подъехал катафалк. Реанимобиль же прибыл, лишь спустя 40 минут.

На «уазик-буханку» с надписью «Ритуал» на крыше, который появился под окном пенсионерки Нины Мирославовой раньше скорой, решили посмотреть с высоты самых высоких начальственных кабинетов Саратовской области, сообщает корреспондент НТВ Алексей Прокин.



Этот случай не первый. О том, что похоронные агенты хорошо осведомлены, известно давно. Конечно, знает об этом и Александр Иванов. Но внука пожилой женщины, благодаря бдительности которого историю обсуждает теперь весь Саратов, возмутило другое: катафалк появился у дома через 20 минут, а неотложка только через 40. А пока внук ждал, доброжелатели по телефону настойчиво интересовались здоровьем его бабушки. Все-таки Нине Мирославовой 92 года.



Ритуальная «буханка» продолжала дежурить под окном, но бабушка Нина почувствовала себя лучше. Когда уехала скорая, уехал и катафалк. Конечно, все это могло быть просто совпадением, но Александр Иванов не поленился и обошел всех соседей. В округе, к общей радости, все оказались живы и здоровы. Приходит в себя после приступа и Нина Мирославова.



Про то, что путь на тот свет ей кто-то поторопился заказать раньше срока, Александр Иванов бабушке решил не говорить. На эту тему Иванов собирается общаться с прокуратурой. Телефон, с которого ему звонили, действительно принадлежит ритуальной службе.



Местные журналисты узнали, что за каждый прибыльный для агента случай, благодарность осведомителю составляет 4 тысячи рублей. А сообщить информацию мог и диспетчер, и фельдшер, и сотрудник коллцентра. Но Александра мало интересует, кто информацию слил. Он намерен выяснить, насколько этичными и правомерными были звонки с неизвестного номера. А также почему так долго ехала скорая. В этом деле Александру Иванову сегодня пообещал помочь сам саратовский губернатор.