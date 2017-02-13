В центре Москвы столкнулись трамвай, грузовик и автобус, есть пострадавшие

На Павелецкой площади столкнулись трамвай, автомобиль и пассажирский автобус.
В правоохранительных органах столицы «Интерфаксу» сообщили, что в результате столкновения пострадали как минимум два человека.
Источник: «По адресу Павелецкая площадь, д. 2, автомобиль „Скания“ совершил столкновение с трамваем».
Позже тот же источник уточнил, что участником ДТП стал также маршрутный автобус «Ивеко». На место происшествия прибыли полицейские и медики.
Источник: «По адресу Павелецкая площадь, д. 2, автомобиль „Скания“ совершил столкновение с трамваем».
Позже тот же источник уточнил, что участником ДТП стал также маршрутный автобус «Ивеко». На место происшествия прибыли полицейские и медики.
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