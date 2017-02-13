Бомж
Прямой эфир доступен только по ТВ до 01:55
Бомж 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.02, 00:40

В центре Москвы столкнулись трамвай, грузовик и автобус, есть пострадавшие

комментировать
В центре Москвы столкнулись трамвай, грузовик и автобус, есть пострадавшие

В центре Москвы столкнулись трамвай, грузовик и автобус, есть пострадавшие

В центре Москвы столкнулись трамвай, грузовик и автобус, есть пострадавшие
  • Фото: @EvgenijPls /twitter.com

    • На Павелецкой площади столкнулись трамвай, автомобиль и пассажирский автобус.

    В правоохранительных органах столицы «Интерфаксу» сообщили, что в результате столкновения пострадали как минимум два человека.

    Источник: «По адресу Павелецкая площадь, д. 2, автомобиль „Скания“ совершил столкновение с трамваем».

    Позже тот же источник уточнил, что участником ДТП стал также маршрутный автобус «Ивеко». На место происшествия прибыли полицейские и медики.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru