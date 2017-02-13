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  • 14.02, 00:39
В Грузии предотвратили отравление патриарха Илии II. Грузия, отравление, православие, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Грузии предотвратили отравление патриарха Илии II

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  • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС
В Грузии предотвратили отравление патриарха Илии II

В Грузии предотвратили отравление патриарха Илии II

В Грузии предотвратили отравление патриарха Илии II
  • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

    • История, напоминающая об интригах эпохи папы Борджиа, произошла в Грузии. На местном телевидении появились сообщения о том, что патриарха страны Илию II пытались отравить.

    Поступала информация о том, что покушались на главу грузинской церкви предположительно его же собственные подчиненные. По обвинению в подготовке убийства задержан отец Георгий Мамаладзе, руководивший службой по управлению имуществом патриархии. По данным прокуратуры, он пытался провезти яд, а именно цианид, в Германию, где лечится патриарх. Официальные власти пока что уходят от прямых ответов. Генпрокурор, говоря о возможной жертве, пользовался размытой формулировкой «духовное лицо вышей иерархии».

    Ираклий Шотадзе, главный прокурор Грузии: «Расследование по данному делу было начато 2 февраля 2017 года на основании заявления гражданина, который обратился в прокуратуру и сообщил, что его знакомый, священник Георгий Мамаладзе, попросил его помочь в приобретении смертельно опасного вещества цианида, которым Мамаладзе, как выяснил заявитель в личной беседе с подозреваемым, собирался убить священнослужителя высшей иерархии. Как выяснилось, Мамаладзе собирался отправиться в Германию, где находится на лечении патриарх. Также установлено, что священник Георгий Мамаладзе, который также является генеральным директором лечебного центра при патриархии, в силу служебных обязанностей систематически общался с патриархом и членами его ближайшего окружения. На основании полученных следствием доказательств установлено, что Мамаладзе готовил убийство».

    В Берлин отправились сотрудники Службы государственной охраны Грузии. По словам прокурора, для обеспечения усиленной безопасности патриарха.

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