Под Саратовом начальник дружины сдал на металлолом единственную в селе пожарную машину

Груз ответственности снял с себя начальник добровольной дружины и избавился от единственной в селе пожарной машины. Посчитав транспорт нерентабельным, а свою должность бесполезной, спасатель отдал ЗИЛ на металлолом.

Глава администрации вместе с односельчанами с грустью осматривает место, где раньше стояла их единственная пожарная машина. На старенький списанный ЗИЛ собирали, как говорится, всем миром. Купили, отремонтировали, собрали добровольную пожарную дружину. Но недавно машина пропала. Нашли ее в соседнем селе в пункте приема металлов.



Концы нашли сразу: единственную пожарную машину в селе продал тот, на кого собственно возлагали надежды в случае ЧП — начальник добровольной дружины. За 60 тысяч рублей. По словам Владимира Болотина, толку от спецтранспорта якобы не было. Из-за отсутствия денег на горючее до пожара дружинники добраться не могли.



Владимир Болотин, местный житель: «Мне пришлось пожарную команду распустить, а также закрыть это товарищество. Поскольку денег на содержание машины, элементарно заправить ее и мелкие запчасти купить — у нас этих денег не было».



Впрочем, местные жители уверены: пожарная дружина на то и добровольная, чтобы на случай опасности что называется по зову сердца спасать соседей. А уж с бензином и запчастями, говорит глава администрации, в любом случае решили бы, ЗИЛ ведь был на ходу!



Нашел пропавшую машину участковый Владислав Гусев. Говорит, предприимчивый начальник дружины сразу же во всем сознался. Полицейский, который живет в этом селе, также искренне не понимает: как вообще можно было решиться на такое.



Что делать с разобранным ЗИЛом, в селе еще не решили. Скорее всего его будут восстанавливать. Что касается добровольной дружины, ее снова соберут, но уже с другим начальником. Против нынешнего полицейские намерены возбудить уголовное дело, сообщает корреспондент НТВ Михаил Ракитский.

