Россия предложила помощь США в связи с разрушением плотины в Калифорнии

Российские специалисты водного хозяйства готовы помочь американским коллегам в связи с разрушением плотины в Калифорнии.
Об этом заявил начальник по связям с общественностью и СМИ «Центра развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России Илья Разбаш.
Илья Разбаш: «Если есть необходимость, то российские специалисты смогут оказать необходимую помощь американским коллегам».
РИА Новости.
самой высокой в США плотины в городе Оровилл. Губернатор Калифорнии Джерри Браун распорядился ввести в регионе чрезвычайное положение. Власти Калифорнии рекомендовали эвакуировать из зоны ЧП почти 190 тысяч человек. Сейчас спасатели пытаются понизить уровень в озере Оровилл — сброс воды был усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту.
Илья Разбаш: «Если есть необходимость, то российские специалисты смогут оказать необходимую помощь американским коллегам».
РИА Новости.
самой высокой в США плотины в городе Оровилл. Губернатор Калифорнии Джерри Браун распорядился ввести в регионе чрезвычайное положение. Власти Калифорнии рекомендовали эвакуировать из зоны ЧП почти 190 тысяч человек. Сейчас спасатели пытаются понизить уровень в озере Оровилл — сброс воды был усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту.
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