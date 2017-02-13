Бомж
Прямой эфир доступен только по ТВ до 01:55
Бомж 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.02, 00:38

Россия предложила помощь США в связи с разрушением плотины в Калифорнии

19 комментариев
Россия предложила помощь США в связи с разрушением плотины в Калифорнии

Россия предложила помощь США в связи с разрушением плотины в Калифорнии

Россия предложила помощь США в связи с разрушением плотины в Калифорнии

Российские специалисты водного хозяйства готовы помочь американским коллегам в связи с разрушением плотины в Калифорнии.

Об этом заявил начальник по связям с общественностью и СМИ «Центра развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России Илья Разбаш.

Илья Разбаш: «Если есть необходимость, то российские специалисты смогут оказать необходимую помощь американским коллегам».

По словам Разбаша, схожие консультации российские специалисты оказывают в рамках сотрудничества со странами юго-восточной Азии и ряда стран Африки, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сильные дожди привели к эрозии основного и вспомогательного водосброса самой высокой в США плотины в городе Оровилл. Губернатор Калифорнии Джерри Браун распорядился ввести в регионе чрезвычайное положение. Власти Калифорнии рекомендовали эвакуировать из зоны ЧП почти 190 тысяч человек. Сейчас спасатели пытаются понизить уровень в озере Оровилл — сброс воды был усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru