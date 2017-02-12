Старых отыграла 20 позиций в гонке преследования на ЧМ по биатлону

Россиянка стартовала
24-й, отыграла 20 мест, но остановилась в шаге от пьедестала почета. По итогам гонки преследования Ирина Старых стала четвертой.
Старых недавно вернулась в основную сборную после трехлетней дисквалификации за допинг. Она уверенно держала темп, нагоняя лидеров гонки. Отметим, что это выступление на первенстве планеты, которое проходит в австрийском Хохфильцене, стало первым в ее карьере. В результате россиянка остановилась в шаге от призового места. Но после длительного перерыва она осталась довольна своим результатом на чемпионате мира, отмечает ТАСС.
Ирина Старых: «Я сегодня полностью довольна своим выступлением, поскольку справилась со стрельбой, на которую я особенно настраивалась, и ходом я смотрелась хорошо. Кроме того, я не рассчитывала на такой поворот. Я думала, что быть в десятке на чемпионате мира — хорошо, а четвертой — здорово. Так что оно для меня не обидное, я очень рада и счастлива сегодня».
Первой к финишу пришла немка Лаура Дальмайер, ее время 28 минут 2,3 секунды. Серебро досталось Дарье Домрачевой из Белоруссии, которая прошла все огневые рубежи без ошибок, но уступила лидеру гонки 11,6 секунды. Третьей стала биатлонистка из Чехии Габриэла Коукалова с тремя промахами, пришедшая к финишу на 16,6 секунды позже Дальмайер.
Ирина Старых уступила немке Дальмайер 35,9 секунды. Остальным россиянкам не удалось подобраться так близко к пьедесталу. Татьяна Акимова оказалась на 18-м месте, Светлана Слепцова оказалась 24-й, а Ирина Услугина — 39-й. На их результатах сказалась неточная стрельба.
Ирина Старых: «Я сегодня полностью довольна своим выступлением, поскольку справилась со стрельбой, на которую я особенно настраивалась, и ходом я смотрелась хорошо. Кроме того, я не рассчитывала на такой поворот. Я думала, что быть в десятке на чемпионате мира — хорошо, а четвертой — здорово. Так что оно для меня не обидное, я очень рада и счастлива сегодня».
Первой к финишу пришла немка Лаура Дальмайер, ее время 28 минут 2,3 секунды. Серебро досталось Дарье Домрачевой из Белоруссии, которая прошла все огневые рубежи без ошибок, но уступила лидеру гонки 11,6 секунды. Третьей стала биатлонистка из Чехии Габриэла Коукалова с тремя промахами, пришедшая к финишу на 16,6 секунды позже Дальмайер.
Ирина Старых уступила немке Дальмайер 35,9 секунды. Остальным россиянкам не удалось подобраться так близко к пьедесталу. Татьяна Акимова оказалась на 18-м месте, Светлана Слепцова оказалась 24-й, а Ирина Услугина — 39-й. На их результатах сказалась неточная стрельба.
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