В Москве молодой человек задержан за поджог бездомной на чердаке

Полиция задержала молодого человека, который поджег бездомную женщину на чердаке дома на востоке Москвы. Об этом сообщили в ГУ МВД по столице.
По данным полиции, инцидент произошел в ночь на 11 февраля на чердаке дома 40 на Щербаковской улице. В результате 37-летняя женщина была госпитализирована с серьезными ожогами головы, шеи и рук. Она рассказала, что неизвестный облил ее какой-то жидкостью, поджег одежду и скрылся.
Из сообщения ГУ МВД по Москве: «Принятыми мерами экипаж патрульно-постовой службы задержал подозреваемого, которым оказался нигде не работающий москвич 1996 года рождения».
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.
Из сообщения ГУ МВД по Москве: «Принятыми мерами экипаж патрульно-постовой службы задержал подозреваемого, которым оказался нигде не работающий москвич 1996 года рождения».
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.
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