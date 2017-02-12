Снежный ком рухнул на ребенка с крыши поликлиники в Алтайском крае

В Барнауле шестилетний мальчик получил сотрясение мозга в результате падения на него снежного кома с крыши поликлиники. По факту появления этой информации в СМИ следователи начали проверку, сообщается на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Отмечается, что ранее СМИ сообщили о падении снежного кома на ребенка с крыши здания поликлиники №12 в Индустриальном районе города. Пострадавшего госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.



Из сообщения управления СКР: «По данному факту… инициирована доследственная проверка, в рамках которой предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ».



Отмечается, что должностным лицам, ответственным за обеспечение безопасной эксплуатации здания, будет дана правовая оценка.