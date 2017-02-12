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  • 12.02, 16:05
Оливер Стоун приехал в Москву на рок-оперу «Преступление и наказание». знаменитости, Москва, мюзиклы, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Оливер Стоун приехал в Москву на рок-оперу «Преступление и наказание»

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Оливер Стоун приехал в Москву на рок-оперу «Преступление и наказание»

Оливер Стоун приехал в Москву на <nobr>рок-оперу</nobr> «Преступление и наказание»

    Знаменитый американский режиссер Оливер Стоун прилетел в Москву. Звезда Голливуда прибыл в Россию по приглашению коллеги — Андрея Кончаловского.

    Цель короткого частного визита — посмотреть рок-оперу «Преступление и наказание», которую поставил Кончаловский. Оба режиссера пришли в Московский театр мюзикла и под бурные аплодисменты зрителей заняли места в партере.

    Понравился ли спектакль 70-летнему Стоуну, не сообщается. «Преступление и наказание» считают одной из самых сложных театральных постановок последнего времени. По масштабу и зрелищности она не уступает бродвейским шоу.

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