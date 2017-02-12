Оливер Стоун приехал в Москву на рок-оперу «Преступление и наказание»

Знаменитый американский режиссер Оливер Стоун прилетел в Москву. Звезда Голливуда прибыл в Россию по приглашению коллеги — Андрея Кончаловского.

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Цель короткого частного визита — посмотреть рок-оперу «Преступление и наказание», которую поставил Кончаловский. Оба режиссера пришли в Московский театр мюзикла и под бурные аплодисменты зрителей заняли места в партере.



Понравился ли спектакль 70-летнему Стоуну, не сообщается. «Преступление и наказание» считают одной из самых сложных театральных постановок последнего времени. По масштабу и зрелищности она не уступает бродвейским шоу.