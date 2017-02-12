В России зажгли огонь Всемирных военных игр

В Калининградской области зажгли огонь III Всемирных военных игр. Они стартуют в Сочи 22 февраля.
Церемония прошла у знаменитой Янтарной пирамиды. Считается, что в этом месте «солнечный камень» передает свою энергию огню. Его вынесла молодая офицерская семья. Лампаду отправили в Балтийск, где эстафету подхватят моряки.
Огонь армейской Олимпиады зажгли и на знаменитом Лопатинском маяке Сахалина.
За неделю Игр в Сочи выступят более тысячи атлетов из 26 стран мира.
Огонь армейской Олимпиады зажгли и на знаменитом Лопатинском маяке Сахалина.
За неделю Игр в Сочи выступят более тысячи атлетов из 26 стран мира.
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