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  • 12.02, 16:05
В России зажгли огонь Всемирных военных игр. армии мира, армия и флот РФ, Сочи, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В России зажгли огонь Всемирных военных игр

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В России зажгли огонь Всемирных военных игр

В России зажгли огонь Всемирных военных игр

В России зажгли огонь Всемирных военных игр

    В Калининградской области зажгли огонь III Всемирных военных игр. Они стартуют в Сочи 22 февраля.

    Церемония прошла у знаменитой Янтарной пирамиды. Считается, что в этом месте «солнечный камень» передает свою энергию огню. Его вынесла молодая офицерская семья. Лампаду отправили в Балтийск, где эстафету подхватят моряки.

    Огонь армейской Олимпиады зажгли и на знаменитом Лопатинском маяке Сахалина.

    За неделю Игр в Сочи выступят более тысячи атлетов из 26 стран мира.

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