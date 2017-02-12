Пельменный керлинг и пельмень-бол: в Ижевске прошел необычный фестиваль

Жители Ижевска в эти выходные широко отмечают Всемирный день пельменя. Ведь именно Удмуртия считается родиной этого блюда. На национальном языке его название звучит как «пель-нянь », что в переводе означает «хлебное ухо». В XVI веке для русского уха слово преобразовали, с тех пор мы едим именно пельмени.

На улице установился мороз минус 25 градусов, поэтому Всемирный день пельменя рисковал превратиться во Всемирный день отмороженного пельменя. Но участники фестиваля, организованного в Ижевске, своим примером доказали: настоящему удмуртскому пельменю замерзнуть не страшно. Главное — не слипнуться.



На Всемирном дне пельменя есть свой рейтинг пищевых рекордов. Проводятся чемпионаты по пельменелепию, пельменному керлингу, пельнянькею и пельняньтону — хоккею и бадминтону с продуктовым колоритом.



Пельменный биатлон, как и биатлон обычный. Если не попал, придется бежать. А пельмень-бол — это, когда мягкой пельмешкой надо угодить точно в дырявую кастрюлю. Жители Ижевска также посоревновались в виде спорта, который явно не для тех, кто мало пельменей ел. Спортсмены-гиревики знают: пельменный тяжбол победит любой пельменный живот. А местная федерация келинга, замаскировав камни под шарики из теста, здесь же набирает учеников в детскую секцию. Благо в пельменном керлинге — аэродинамика та же.

Игорь Максимов, руководитель федерации керлинга Удмуртии: «По весу никак это абсолютно не меняет. Камень катится, как и в обычном керлинге».



От многообразия вареных, печеных и жареных «хлебных ушек» в глазах рябило. За обе щеки наворачивали и стар, и млад. Сколько в этот день наели пельменей, посчитали и записали. Чтоб затем направить заявку в Книгу рекордов России на категорию — самое большое количество пельменей, съеденных в одном месте. А главный приз фестиваля сюрпризом не стал. За вклад в пельменное дело вручили годовой запас пельменей.









