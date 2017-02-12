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  • 12.02, 16:06
Пельменный керлинг и пельмень-бол: в Ижевске прошел необычный фестиваль. Ижевск, Удмуртия, еда, торжества и праздники, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пельменный керлинг и пельмень-бол: в Ижевске прошел необычный фестиваль

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Пельменный керлинг и пельмень-бол: в Ижевске прошел необычный фестиваль

Пельменный керлинг и <nobr>пельмень-бол</nobr>: в Ижевске прошел необычный фестиваль

    Жители Ижевска в эти выходные широко отмечают Всемирный день пельменя. Ведь именно Удмуртия считается родиной этого блюда. На национальном языке его название звучит как «пель-нянь», что в переводе означает «хлебное ухо». В XVI веке для русского уха слово преобразовали, с тех пор мы едим именно пельмени.

    На улице установился мороз минус 25 градусов, поэтому Всемирный день пельменя рисковал превратиться во Всемирный день отмороженного пельменя. Но участники фестиваля, организованного в Ижевске, своим примером доказали: настоящему удмуртскому пельменю замерзнуть не страшно. Главное — не слипнуться.

    На Всемирном дне пельменя есть свой рейтинг пищевых рекордов. Проводятся чемпионаты по пельменелепию, пельменному керлингу, пельнянькею и пельняньтону — хоккею и бадминтону с продуктовым колоритом.

    Пельменный биатлон, как и биатлон обычный. Если не попал, придется бежать. А пельмень-бол — это, когда мягкой пельмешкой надо угодить точно в дырявую кастрюлю. Жители Ижевска также посоревновались в виде спорта, который явно не для тех, кто мало пельменей ел. Спортсмены-гиревики знают: пельменный тяжбол победит любой пельменный живот. А местная федерация келинга, замаскировав камни под шарики из теста, здесь же набирает учеников в детскую секцию. Благо в пельменном керлинге — аэродинамика та же.
    Игорь Максимов, руководитель федерации керлинга Удмуртии: «По весу никак это абсолютно не меняет. Камень катится, как и в обычном керлинге».

    От многообразия вареных, печеных и жареных «хлебных ушек» в глазах рябило. За обе щеки наворачивали и стар, и млад. Сколько в этот день наели пельменей, посчитали и записали. Чтоб затем направить заявку в Книгу рекордов России на категорию — самое большое количество пельменей, съеденных в одном месте. А главный приз фестиваля сюрпризом не стал. За вклад в пельменное дело вручили годовой запас пельменей.




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