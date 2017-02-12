Страдающим пороком сердца Алёне и Вике нужна помощь

Маленьким Алёне и Вике срочно нужна помощь. У девочек — порок сердца. Чтобы вернуться к нормальной жизни, необходима операция. Специальные материалы для нее стоят 350 тысяч рублей. Экстренно собрать такие деньги родители не в состоянии.

Алёна и Вика встретились впервые. В бассейне с шариками плещутся, будто лучшие подруги, но пытаются понять, что в них общего. Одной скоро шесть лет, второй уже исполнилось. Спрашивают про любимый цвет и делятся тем, сколько стихов помнят наизусть.



Девчонки не знают, что роднит их в сердце маленькая дырочка. Пока они ныряют в пластиковых шариках, через это отверстие кровь из левого предсердия перетекает в правое. А этого быть не должно.



Ольга Кузьмина, мама Вики: «О диагнозе узнали совсем недавно. Жили до этого совершенно спокойно. Проходили медкомиссию перед школой, и тут как гром среди ясного неба прозвучал этот диагноз. На ЭКГ ничего не было видно, а вот эхо (эхокардиография — ред.) показало, что есть такой дефект».



Алёне диагноз «врожденный порок сердца» поставили еще на первых месяцах жизни. Врачи сказали, что может зарасти. Но годы шли, отверстие не уменьшалось.



Мария Семёнова, мама Алёны: «Каждые полгода, потом каждый год мы ездим в Филатовскую больницу к определенному хирургу. И вот он сказал, что девочка подросла, килограммы набрала и можно думать об операции».



Роднит девчонок и общий врач. Кардиохирург Михаил Мартаков. По его словам, то, что малышки так активны, не удивительно. Юному сердцу пока хватает сил не замечать порок. Проявляться сердечная недостаточность начнет в подростковом возрасте. Правое предсердие и малый круг кровообращения, которым будет доставаться слишком много крови, приобретут патологические изменения.



Михаил Мартаков, врач: «Девочкам это развитие сердечной недостаточности грозит инвалидизацией со стороны сердечно-сосудистой системы. И, к сожалению, к 20–30 годам они становятся глубокими инвалидами по сердечно-сосудистой системе».



Маленькая заплатка на сердце, которая называется оккклюдер, может решить проблему. Операция на открытом сердце не потребуется. Его введут через вену и перекроют отверстие с двух сторон. Пятнадцать минут операции, день-другой в больнице, через два года о диагнозе можно будет и не вспоминать. Собственные ткани закроют и окклюдер, и отверстие.



Накрывая стол, с Викой шепотом обсуждаем детали процесса. Ей родители уже все рассказали. Алёне — нет. Деньги на окклюдер — единственное, что необходимо для начала операции. По 350 тысяч — каждой семье. Ваш перевод может помочь девочкам так и не почувствовать тот порок, что поразил их маленькие сердца.



Чтобы помочь Алёне и Вике, отправьте СМС на короткий номер 7715 со словом «ЖУРАВЛИК», далее пробел и сумма пожертвования. Например: ЖУРАВЛИК 200.