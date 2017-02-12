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  • 12.02, 16:06
Демонстрация против съезда ультраправых партий в Генуе завершилась беспорядками. Италия, беспорядки, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Демонстрация против съезда ультраправых партий в Генуе завершилась беспорядками

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Демонстрация против съезда ультраправых партий в Генуе завершилась беспорядками

Демонстрация против съезда ультраправых партий в Генуе завершилась беспорядками

Демонстрация против съезда ультраправых партий в Генуе завершилась беспорядками

    В Италии сотни жителей города Генуя попытались сорвать съезд ультраправых партий. Начались беспорядки.

    Демонстрация прошла у штаб-квартиры организатора конгресса ультраправых. На него приехали активисты из Германии, Франции и Румынии. Участники митинга попытались прорвать полицейский кордон, в стражей порядка полетели дымовые шашки, петарды и бутылки.

    В демонстрации участвовали активисты антифашистского Союза итальянских партизан, коммунисты и сторонники левоцентристских партий. Среди протестующих был даже мэр города. Но провести съезд это все равно не помешало. По последним данным, в результате беспорядков пострадал один человек.

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