Демонстрация против съезда ультраправых партий в Генуе завершилась беспорядками

В Италии сотни жителей города Генуя попытались сорвать съезд ультраправых партий. Начались беспорядки.

Демонстрация прошла у штаб-квартиры организатора конгресса ультраправых. На него приехали активисты из Германии, Франции и Румынии. Участники митинга попытались прорвать полицейский кордон, в стражей порядка полетели дымовые шашки, петарды и бутылки.



В демонстрации участвовали активисты антифашистского Союза итальянских партизан, коммунисты и сторонники левоцентристских партий. Среди протестующих был даже мэр города. Но провести съезд это все равно не помешало. По последним данным, в результате беспорядков пострадал один человек.