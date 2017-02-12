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  • 12.02, 16:07

Трамп оставил без ответа вопрос о пуске ракеты в КНДР

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Трамп оставил без ответа вопрос о пуске ракеты в КНДР

Трамп оставил без ответа вопрос о пуске ракеты в КНДР

Дональд Трамп проигнорировал вопрос журналистов о запуске ракеты в КНДР во время совместной пресс-конференции с японским премьером Абэ.

Во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго, где два лидера провели предыдущий день, журналисты выкрикивали разные вопросы, в том числе относительно ракетного испытания КНДР. Трамп эту тему не прокомментировал.

Также он проигнорировал вопросы о том, поддерживает ли он своего советника по национальной безопасности Майкла Флинна и собирается ли смотреть очередную пародию на себя в еженедельном скетче в Saturday Night Live.

Единственное, о чем согласился рассказать Трамп, — это о дне, проведенном совместно с Абэ. По словам президента, они отлично провели время.


Вскоре в Белом доме заявили, что администрация Трампа обдумывает действия в отношении КНДР. Не исключено, что Вашингтон будет оказывать давление на Китай для сдерживания Северной Кореи. В Белом доме подчеркнули, что ждали подобного шага от КНДР вскоре после инаугурации, так что запуск ракеты не стал сюрпризом, передает РИА Новости.

КНДР сегодня утром произвела запуск ракеты. По предварительным данным, это не была межконтинентальная баллистическая ракета. По мнению экспертов, Северная Корея провела испытания, чтобы проверить реакцию Трампа.

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