Украинские военные потеряли разведгруппу в Луганской области

ВСУ ведут поиск группы украинских военных, которые не вернулись с задания на границе с ЛНР.
Об этом пресс-офицер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Завтонов заявил в субботу в эфире украинского ТВ.
Дмитрий Завтонов: «Группа военных выполняла задание по наблюдению за противником на наших передовых позициях. На данный момент известно, что военнослужащие не вышли на связь».
С военными пытаются выйти на связь, работают поисковые группы, заявил он.
Ситуация в Донбассе обострилась в конце января. Силовики и ополченцы обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.
Дмитрий Завтонов: «Группа военных выполняла задание по наблюдению за противником на наших передовых позициях. На данный момент известно, что военнослужащие не вышли на связь».
С военными пытаются выйти на связь, работают поисковые группы, заявил он.
Ситуация в Донбассе обострилась в конце января. Силовики и ополченцы обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.
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