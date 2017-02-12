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  • 12.02, 16:07

КНДР провела испытание баллистической ракеты

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КНДР провела испытание баллистической ракеты

КНДР провела испытание баллистической ракеты

Северная Корея провела запуск баллистической ракеты.

Запуск был произведен в сторону Японского моря в 07:55 по местному времени. Испытания проводились на севере провинции Пхёнан, сообщает агентство Рёнхап.


Запуски ракет прямо запрещены Пхеньяну резолюциями Совета Безопасности ООН.

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