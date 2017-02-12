КНДР провела испытание баллистической ракеты

Северная Корея провела запуск баллистической ракеты.
Запуск был произведен в сторону Японского моря в 07:55 по местному времени. Испытания проводились на севере провинции Пхёнан, сообщает агентство Рёнхап.
Запуски ракет прямо запрещены Пхеньяну резолюциями Совета Безопасности ООН.
N. Korea fired off a ballistic missile towards East Sea: JCS https://t.co/ZkG5fLXj52— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 11 февраля 2017 г.
Запуски ракет прямо запрещены Пхеньяну резолюциями Совета Безопасности ООН.
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