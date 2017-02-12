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  • 12.02, 16:05

Карлсен не приедет на командный ЧМ в Ханты-Мансийске

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Карлсен не приедет на командный ЧМ в Ханты-Мансийске

Карлсен не приедет на командный ЧМ в <nobr>Ханты-Мансийске</nobr>

Знаменитый шахматист Магнус Карлсен не приедет в составе сборной Норвегии на командный чемпионат мира в Ханты-Мансийске.

Турнир в Ханты-Мансийске пройдет с 17 по 28 июня. Норвежец же заявился на Grand Chess Tour, первый этап которого состоится 21–25 июня в Париже, передает ТАСС.

Норвежцы в сентябре 2016 года отобрались на командный чемпионат мира в Ханты-Мансийске, неожиданно для многих заняв пятое место на Шахматной олимпиаде в Баку.

В ноябре 2016 года Карлсен защитил титул чемпиона мира, обыграв на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.

Командный чемпионат мира — турнир 10 сильнейших сборных, который ФИДЕ проводит с 1985 года

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