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  • 12.02, 16:07
Крупный пожар тушат на юге столицы. Москва, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Крупный пожар тушат на юге столицы

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Крупный пожар тушат на юге столицы

Крупный пожар тушат на юге столицы

Крупный пожар тушат на юге столицы

    На юге Москвы горит склад с пластиковой продукцией.

    Сообщение о пожаре в Нагорном проезде поступило в 23:19. В 00:45 пожар удалось локализовать на площади 250 кв. метров.

    По данным ТАСС, горит одноэтажный металлический ангар, в котором хранятся игрушки и пластиковая посуда.

    По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.


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