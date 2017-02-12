Крупный пожар тушат на юге столицы

На юге Москвы горит склад с пластиковой продукцией.
Сообщение о пожаре в Нагорном проезде поступило в 23:19. В 00:45 пожар удалось локализовать на площади 250 кв. метров.
По данным ТАСС, горит одноэтажный металлический ангар, в котором хранятся игрушки и пластиковая посуда.
По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.
По данным ТАСС, горит одноэтажный металлический ангар, в котором хранятся игрушки и пластиковая посуда.
По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.
Пожар по адресу: Нагорный проезд, дом 12, корпус 2 локализован на общей площади около 250 квадратных метров.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 11 февраля 2017 г.
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